Викрадення футболістів на ЧС-2026: ясновидиця шокувала передбаченням про іншопланетне вторгнення

Медіум пророкує інопланетне вторгнення на мундіалі 2026 року

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У червні 2026 року відома бразильська спіритуалістка Елізанжела де Соуза оприлюднила вірусне відео з попередженням про іншопланетне вторгнення під час футбольного матчу в американському місті Маямі. Жінка розповіла своїй багатомільйонній аудиторії, що прибульці нібито зірвуть Чемпіонат світу та масово викрадуть гравців разом із вболівальниками.

Про це пише Unilad.

Видіння про космічний корабель та масове викрадення

Медіум розповіла своїм 23 мільйонам підписників в Інстаграмі про надзвичайно реалістичний сон із гігантським інопланетним судном. За її словами, величезний материнський корабель прибуде на футбольне поле та за допомогою механічних рук забере близько 100 осіб.

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Серед потенційних викрадених опиняться не лише звичайні глядачі, але й професійні футболісти та спортивні судді. Жінка зазначила, що в її видінні люди сильно плакали від страху, проте прибульці згодом безпечно повернули всіх бранців додому.

Попередження для фанатів та реакція Мережі

Спіритуалістка наполегливо закликала вболівальників не відвідувати стадіон у Маямі 24 червня 2026 року, коли там відбудеться гра між збірними Бразилії та Шотландії. Вона також попередила про прибуття ще одного космічного апарата, на борту якого нібито перебуватимуть представники іншопланетної раси рептилоїдів.

Користувачі соціальних мереж миттєво відреагували на такий екстравагантний прогноз відвертим гумором та неабияким скептицизмом. Більшість коментаторів порадили жінці дивитися менше фантастичних фільмів, назвавши цю містичну історію звичайною вигадкою заради привернення уваги.

Нагадаємо, американський режисер Стівен Спілберг заявив, що вірить у відвідування Землі прибульцями. Частина науковців припускає, що такий сценарій теоретично можливий, однак наголошує: переконливих доказів цього досі немає.

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