Олеський замок: легенда Галичини, яка відродилася з руїн і зачарує вас з першого погляду

Олеський замок / instagram.com_ukrainian_travels / © Instagram

Олеський замок побудований на 50-метровому пагорбі, його видно здалеку і здається, що він спостерігає за світом уже понад шість століть.

Сьогодні ми говоримо про замок як про музей, кінолокацію та туристичну перлину, а ще зовсім недавно він був зруйнованою пам’яткою, яка балансувала між забуттям і відродженням. Його історія — драматична, велична та сповнена легенд, і саме тому вона така цікава сучасним українцям.

Місце, у якому формувалася європейська політика

Перші згадки про Олеський замок відносять до 1327 року, хоча укріплення на пагорбі існували ще раніше — на кордоні Галицько-Волинського князівства з Польщею та Литвою. Він бачив набіги татар, пережив руйнування і спалення, переходив від одних володарів до інших.

У XV–XVI століттях це вже не просто фортеця, а резиденція впливових родів: Даниловичів, Собеських, Жевуських. Саме тут 1629 року народився майбутній король Польщі Ян III Собеський — полководець, який зупинив турецьке військо під Віднем. Також в Олеську народився ще один король — Михайло Корибут Вишневецький.

Існує легенда про народження Собеського: в ніч грози та татарського нападу дитину поклали на чорний мармуровий стіл. Спалахнула блискавка, тріснув стіл, а повитуха оглухла. Люди вважали це знаком і, можливо, не помилялися.

Архітектура, яка випередила час

Олеський замок унікальний тим, що був побудований кам’яним одразу, а не добудовувався поверх дерев’яних укріплень, як багато інших. Його овальна форма була нетиповою для тогочасного фортифікаційного мистецтва.

За правління Яна Собеського до реконструкції запросили італійського архітектора, який надав будівлі рис ренесансу, об’єднав оборонні стіни з житловими корпусами та створив гармонійну резиденцію європейського рівня.

Скарб у стінах

Майже кожен старий замок має свою легенду про скарб, а в Олеську вона — реальна. У стінах замку справді знайшли замуровану кімнату зі скарбами. Коли чутка розійшлася, до замку потягнулися шукачі пригод. Вони ламали каміни, зривали підлогу, пошкоджували розписи в пошуках «другої частини» скарбу.

Олеський замок у кіно

Олеський замок називають найкінематографічнішим замком України. Тут знімали понад 20 фільмів, серед яких:

«Козаки йдуть»

«Час збирати каміння»

«Пастух Янко»

«Дике полювання короля Стаха»

«Королева Бона»

«Богдан Хмельницький»

фінал польського блокбастера «Вогнем і мечем»

Завдяки цьому це місце увійшло і в українську, і в польську культурну пам’ять.

Драматичний поворот XX століття

Пожежі, війни та навіть землетрус 1838 року майже знищили замок. Наприкінці XIX століття він мав вигляд одного великого згарища, де навіть дахів не залишилося. І лише в 1970-х роках почалася грандіозна реставрація, яку називають однією з найуспішніших у радянський період. Саме завдяки цій роботі Олеський замок зберігся.

Сьогодення

Сьогодні Олеський замок — частина Львівської національної галереї мистецтв і важливий культурний центр України. Всередині можна побачити гобелени XVII ст., колекцію ікон XIV–XVII ст., іконостаси старовинних церков, меблі шляхти, величезне батальне полотно Мартіна Альтомонте «Битва під Віднем» — найбільше в Європі — та унікальну колекцію дерев’яної скульптури XIV–XIX ст.

Коли ви блукаєте його залами, легко відчути себе персонажем історичного роману, адже кожен камін, кожна скульптура, кожна тінь на стіні мають свою історію.

Спадщина Собеського

Неподалік Олеська є Жовква, місто, яке тісно пов’язане з родом Собеських і художником Мартином Альтомонте. Саме тут король планував «ідеальне місто» за зразком італійських урбаністів — із замком, костелом св. Лаврентія, гравюрною школою та галереєю.

У цьому костелі колись зберігалося сім батальних полотен Альтомонте, які оспівували перемоги Собеського над Османською імперією. Лише два з них були врятовані і сьогодні експонуються в Олеському та Золочівському замках.

Крім скарбів, Олеський замок має й свою містичну історію. За переказами, в ньому блукає дух чеського монаха Яна Каспера, який під час служби кинувся у колодязь. Цей випадок навіть зафіксовано в літописах. Чи правда це? Ніхто не знає, але легенди роблять замок живішим.

Щоб дістатися до Олеська, найзручніше їхати зі Львова. З автостанції на вул. Б. Хмельницького вирушають маршрутки на Броди, і всі вони проходять через Олесько.

Це фантастичне місце, у якому народжувалися королі, де горіли пожежі, падали та знову піднімалися стіни, де знімали фільми, шукали скарби, писали картини та писалися легенди.

І сьогодні, коли ви підіймаєтеся його кривими сходами та дивитеся на зелені пагорби довкола, стає зрозуміло, що українська історія багата, драматична та неймовірно красива, і Олеський замок — її жива квінтесенція.