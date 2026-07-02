Трамп, его сыновья и «тройничок»: президент США снова попал в курьез

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп снова попал в курьезную ситуацию — пошутил о награждении себя и своих сыновей, Дональда Трампа-младшего и Эрика Трампа, Почетной медалью Конгресса, вспомнив неоднозначную формулировку с интимным подтекстом в их адрес.

Об этом пишет People.

«За исключением Артура и Дугласа Макартура… они единственная пара отец и сын, получившая высшую военную награду нашей страны за мужество, превосходящее зову служебного долга. Теперь, когда я вижу своих двух прекрасных сыновей, сидящих там, я думаю, что одну медаль дам себе, а две им, и у нас будет тройничок», — сказал Трамп.

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Заметим, что президент США использовал слово «threesome», которое используется для обозначения «секса втроем». В то же время, кроме сексуального контекста, это слово также используется для обозначения любой группы из трех человек или объектов, а также касается, например, формата игры в некоторых видах спорта, таких как гольф.

Также в этом выступлении Трамп упомянул о России и заявил, что он заслуживает награды за то, что «выступил против РФ».

Напомним, Дональд Трамп задекларировал более 1,4 миллиарда долларов дохода от криптовалютных проектов своей семьи, что повлекло за собой новую волну дискуссий о возможном конфликте интересов в Белом доме.

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