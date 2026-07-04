Тропічні хвороби можуть поширитися Європою: вчені попередили про нову загрозу

Комарі / © www.freepik.com/free-photo

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Через зміну клімату Велика Британія може зіткнутися з поширенням тропічних хвороб, які переносять комарі. Науковці попереджають, що підвищення температури створює умови для поширення таких комах у регіонах, де їх раніше не було.

Про це повідомило видання Daily Star.

Старший дослідник екологічної епідеміології Оксфордського університету Пітер Чан пояснив, що через підвищення температури та м’якші зими комарі роду Aedes поступово просуваються на північ Європи. Якщо потепління триватиме, а місця зі стоячою водою залишатимуться придатними для їхнього розмноження, ці комахи можуть закріпитися і у Великій Британії. За такого сценарію впродовж найближчих двох десятиліть у країні можуть з’явитися локальні випадки передачі лихоманки денге, чикунгуньї, жовтої лихоманки та вірусу Зіка.

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За його словами, у країнах Південної та Центральної Європи ризики вже зростають: денге та чикунгунья дедалі частіше спричиняють місцеві спалахи. Якщо ж локальна передача інфекцій з’явиться у Великій Британії, то, найімовірніше, це станеться спочатку на південному сході Англії.

Професор імунології Імперського коледжу Лондона Даніель Альтманн також звернув увагу, що подібна ситуація вже спостерігається на півдні Франції та в Південній Італії. Він зазначив, що якщо літня температура близько 30 градусів стане звичним явищем для Британії, це створить сприятливі умови для поширення комарів Aedes aegypti, які можуть переносити денге, жовту лихоманку, чикунгунью та вірус Зіка.

Водночас фахівці наголошують, що не прогнозують стрімкої появи епідемії. Як зазначив Пітер Чан, нині ризик для населення залишається дуже низьким, а можливі зміни відбуватимуться поступово. Проте після закріплення таких інфекцій контролювати їх стане значно складніше.

Фармацевт Ана Кароліна Гонсалвес послалася на прогнози UKHSA, згідно з якими тигровий комар (Aedes albopictus) може поширитися більшою частиною Англії у 2040–2050-х роках. Крім того, результати моделювання свідчать, що приблизно до 2060 року в Лондоні потенційно може виникнути ендемічне поширення лихоманки денге.

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Вона також нагадала, що у травні 2025 року UKHSA повідомило про виявлення генетичного матеріалу вірусу Західного Нілу у комарів, зібраних у Ноттінгемширі ще 2023 року. Водночас агентство підкреслило, що ризик для населення залишається дуже низьким, а випадків зараження людей через укуси комарів у Великій Британії досі не зареєстровано.

Пітер Чан додав, що зі зростанням ризиків країні доведеться посилювати моніторинг і збільшувати фінансування відповідних досліджень. Також він рекомендував жителям усувати місця зі стоячою водою поблизу будинків і використовувати засоби захисту від укусів комарів.

Нагадаємо, на Львівщині виявили ще два випадки тропічної малярії. Захворювання підтвердили у двох жінок, які нещодавно повернулися з відпочинку на острові Занзібар у Танзанії.

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