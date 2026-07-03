На якій руці правильно міряти тиск: лікарі пояснили важливе правило

Артеріальний тиск / © unsplash.com

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Артеріальний тиск може роками залишатися підвищеним без жодних симптомів, тому регулярне домашнє вимірювання допомагає вчасно виявити проблему. Водночас медики наголошують: навіть правильний тонометр не гарантує точного результату, якщо вимірювання проводиться з порушенням рекомендацій.

Про це пише Egeszseg Kalauz.

Фахівці радять під час першого вимірювання обов’язково перевірити артеріальний тиск на обох руках. Це допоможе визначити, чи є різниця між показниками.

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Якщо на одній руці значення стабільно вищі, надалі саме на ній рекомендують проводити всі наступні вимірювання, адже вона точніше відображає навантаження на серцево-судинну систему.

Невелика різниця в показниках вважається природною. Якщо вона не перевищує 10 мм рт. ст., приводів для занепокоєння зазвичай немає.

Втім, якщо різниця постійно перевищує 10 мм рт. ст., лікарі рекомендують звернутися до сімейного лікаря або кардіолога. Такий показник може свідчити про захворювання судин.

Різниця понад 15 мм рт. ст. може бути пов’язана з підвищеним ризиком серцево-судинних захворювань, а понад 20 мм рт. ст. — вимагати додаткового обстеження для виключення серйозних патологій великих артерій.

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Перед вимірюванням необхідно спокійно посидіти щонайменше п’ять хвилин. Під час процедури не слід розмовляти, рухатися або схрещувати ноги. Руку потрібно покласти на стіл так, щоб манжета розміщувалася приблизно на рівні серця.

Якщо потрібно виконати повторне вимірювання, між процедурами треба зробити паузу в одну-дві хвилини.

Неточні показники часто виникають через вимірювання одразу після фізичного навантаження, вживання кави, куріння або на повний сечовий міхур. Також важливо використовувати манжету правильного розміру, адже занадто мала або велика може суттєво вплинути на результат.

Для об’єктивної оцінки лікарі радять вимірювати тиск щодня приблизно в один і той самий час та вести щоденник показників.

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Коли потрібно звернутися до лікаря

Якщо домашній тонометр регулярно показує підвищений артеріальний тиск або різниця між показниками на руках перевищує 10 мм рт. ст., необхідно пройти медичне обстеження.

Негайно звернутися по медичну допомогу треба в разі дуже високого тиску, якщо він супроводжується сильним болем у грудях, задишкою, порушенням мовлення, слабкістю в кінцівках або погіршенням зору.

Нагадаємо, жування солодкої жувальної гумки після вживання овочів, багатих на нітрати (буряк, шпинат), може тимчасово посилювати перетворення нітратів на нітрити та оксид азоту. Це сприяє розширенню судин і невеликому зниженню артеріального тиску. Однак дослідники не рекомендують використовувати солодку жуйку для боротьби з гіпертонією через шкоду для зубів та обміну речовин.

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