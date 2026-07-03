Виселення росіян та суд над зрадниками: Кулеба назвав сценарій деокупації Криму

Сімферополь / © Архів

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Звільнення Криму навряд чи буде дипломатичним, а після деокупації півострова усім росіянам, які заїхали туди після 2014 року, доведеться виїхати.

Про це в інтерв’ю «24 Каналу» заявив колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

На його думку, Сили оборони вже затискають логістику ворога в Криму, тож Україні час визначитися, що робити з місцевим населенням після повернення територій.

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Як відбуватимуться деокупація ТОТ

Колишній очільник МЗС переконаний, що росіяни, які незаконно переїхали в окуповані регіони, мають повернутися додому. Будь-які обіцянки з їхнього боку бути слухняними й лояльними до української влади взагалі не варто брати до уваги.

«А от всі громадяни України, яку б позицію вони не займали щодо російської окупації, залишаються для нас українськими громадянами, не залежно від того, чи брали вони російський паспорт, чи ні, працювали в адміністративних органах або ж ні», — зазначив Кулеба.

На керівників окупаційних адміністрацій чекає та ж доля, що й на заїжджих росіян, навіть якщо ці чиновники раніше мали українські паспорти. За словами Кулеби, у них є лише два шляхи: або вони встигнуть утекти, що найбільш імовірно, або опиняться на лаві підсудних.

«Є четвертий елемент. Мають бути кримінальні справи щодо тих, хто вчиняв злочини проти українських військовослужбовців. П’ятий, останній елемент, — Україна повертає ці території й має ставитись толерантно до тих людей, які пройшли шлях в окупації, але їх право голосу на загальнонаціональних і місцевих виборах відкладається на певний період», — розповів Кулеба.

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На думку колишнього міністра закордонних справ, людей, які роками жили під впливом жорсткої російської пропаганди, не можна одразу допускати до можливості голосувати на виборах. Оскільки їхні голоси вирішуватимуть майбутнє всієї країни, ексміністр пропонує запровадити мораторій на голосування на 5–10 років.

Крім того, Кулеба зазначив, що не вірить у дипломатичне повернення Криму. Він додав, що для кремлівського диктатора Володимира Путіна мирні переговори несуть куди більше загроз, ніж бойові дії, тому війна триватиме далі.

Раніше експерт Костянтин Криволап заявив, що очікувати швидкого повернення Криму найближчим часом не варто — нині триває фаза системного виснаження окупантів. За його словами, Україна обрала стратегію довготривалої дистанційної війни, щоб через удари по логістиці та обороні змусити ворога залишити півострів самостійно.

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