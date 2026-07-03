Росіяни скинули авіабомбу на школу в обласному центрі України: поранені діти та вихователі (фото, відео)

Росіяни вкотре атакували Суми / © ДСНС

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Уже 20 потерпілих унаслідок ударів безпілотників та КАБів у Сумах. Четверо містян травмовані під час дронових ударів по АЗС, автосервісу і дачному масиву. І до 11 зросла кількість поранених через авіаудари: росіяни скинули на місто три КАБи. Дві авіабомби влучили по об’єктах інфраструктури, ще одна — у школу.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Оксани Солодовник.

Війна в Україні: що відомо про атаку на Суми

Чи не щодня ворог тероризує Суми ударами керованих авіаційних бомб. Б’є по об’єктах інфраструктури, підприємствах. Цього разу ціллю ворога стала звичайна загальноосвітня школа.

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Зараз перед центральним входом екскаватор загортає вирву, яку лишив по собі КАБ. На почорнілих від кіптяви стінах зяють діри — у будівлі вибиті всі вікна, вщент пробитий дах. Усього в кількох метрах від епіцентру вибуху опинилися дві виховательки — вони збиралися вже додому і саме зачиняли двері закладу.

Адже ще зранку у закладі перебували діти, каже пані Світлана. На канікулах тут функціонують літня школа та садочок. Учні пішли додому незадовго до бомбового удару — вихователі відпустили їх раніше через побутові проблеми.

Світлана Сіухіна, постраждала вихователька: «Діти були до 12-ї години. Так як не було світла і води — діти були до 12-ї. Вони у нас у групах не бувають, коли повітряна тривога, вони ото цілими днями сидять там у тому підвалі. Але на цей час їх не було. Були тільки ми вдвох. І постраждали».

Пані Світлана наразі лікуватиметься амбулаторно, а от її колегу Валентину медики залишили в лікарні. Від пережитого сильного стресу жінка наразі не може говорити, у неї побита уламками спина, руки, а також серйозно ушкоджені барабанні перетинки обох вух.

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Поранено п’ятьох дітей: наслідки вибуху в житловому кварталі

Школа, у яку влучила російська авіабомба, розташована безпосередньо серед житлових будинків у приватному секторі. Поруч розташовані дитячий майданчик та стадіон, магазини.

За кілька годин після ворожого удару до медиків за невідкладною допомогою звернулися більше десятка людей. Серед постраждалих — п’ятеро дітей, які живуть поруч із місцем влучання. У приватних хатах уламками посікло стіни, дахи, повністю побило вікна.

За 100 метрів від епіцентру вибуху авіабомба теж наробила багато шкоди в оселях громадян. Люди щиро дивуються страшній силі вибухової хвилі, яка моментально зривала покрівлю, відривала від землі важкі меблі та відчиняла міцні дубові двері.

Наразі фахівці ДСНС за кілька днів мають повністю розібрати всі аварійні конструкції будівлі, а також залатати пошкоджений дах і вибиті вікна. Коли саме діти зможуть знову відвідувати цю школу, і чи зможуть взагалі у найближчому майбутньому — поки що невідомо.

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Сьогодні ввечері стало відомо, що окупанти вкотре атакували Суми. У місті з авіаційні удари станом на 20:35 1 людина загинула, 4 травмовано.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ЗАРАЗ! Удар по АЗС У ХАРКОВІ! Масове ОТРУЄННЯ поблизу ЛЬВОВА! | ТСН 18:00 3 липня

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