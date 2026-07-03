Чи справді сіль відлякує шкідників: простий домашній інгредієнт із подвійним ефектом

Чи справді сіль відлякує шкідників / © Associated Press

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У кожному домі знайдеться сіль, звичайна чи морська, іноді навіть Епсома, яка часто використовується для догляду за рослинами. Але видання Martha Stewart розповіло, що цей базовий продукт може стати несподіваним помічником у боротьбі з певними шкідниками.

Втім, експерти наголошують, що сіль не є універсальним рішенням і не замінює професійну дезінсекцію. Вона радше працює як тимчасовий метод або додатковий бар’єр, поки триває боротьба зі шкідниками.

Сіль проти шкідників

Вона діє як подразник і контактний засіб проти комах із м’яким зовнішнім покривом. За контакту з нею такі шкідники зневоднюються, зазнають сильного стресу тс зрештою гинуть.

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У деяких випадках сіль також створює своєрідний бар’єр, комахи, які повзають, уникають ділянок, посипаних сіллю. Але цей ефект тимчасовий і захисний шар потрібно регулярно оновлювати.

Втім, після загибелі слимаків і равликів сіль може залишати слизовий слід, а за неправильного використання шкодить ґрунту та рослинам.

Вразливі шкідники

Сіль діє не на всіх однаково. Найчутливішими до неї є шкідники з м’яким зовнішнім покривом, зокрема слимаки, равлики та деякі підземні терміти. Проте навіть у цих випадках сіль не повинна бути основним методом боротьби. Вона може зменшити кількість шкідників, але не усуває повністю проблему.

Як використовувати сіль

Існує два основні способи застосування солі — у приміщенні та на відкритому повітрі.

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У приміщенні

Для домашнього використання варто змішати 1 склянку води з 2 ст. л морської чи кухонної солі. Отриманий розчин зручно перелити у пульверизатор і обробляти ним місця входу шкідників у будинок.

Також можна використовувати суху сіль у гранулах, посипати її у щілини, тріщини ти місця потенційного пересування комах.

Окремий спосіб — механічне видалення слимаків і равликів, їх можна зібрати вручну чи сіткою та помістити в ємність із сіллю на дні. Контакт із нею призводить до зневоднення шкідників.

На вулиці

Зовнішнє використання солі потребує особливої обережності. Помірне застосування солі Епсома навколо рослин може відлякувати слимаків і равликів ще до того, як вони потраплять у дім.

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Додатково сіль Епсома інколи використовується як джерело поживних речовин для рослин, однак ефект залежить від дозування.

Неправильне чи надмірне застосування солі може пошкодити ґрунт, порушити баланс поживних речовин і нашкодити декоративним рослинам.

Сіль — це простий домашній засіб, який справді може допомогти у боротьбі з окремими шкідниками, особливо з тими, що мають м’який зовнішній покрив. Але її роль — допоміжна, а не основна.

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