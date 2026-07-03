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- Шоу-бізнес
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У квітковій сукні зі сміливим декольте: зірка "Ваяни" Аулі Кравальйо у кокетливому луку з’явилася на кіноподії
25-річна акторка мала неймовірний вигляд на презентації фентезійно-пригодницького фільму, у якому озвучила головну героїню.
Аулі Кравальйо, яка подарувала голос Ваяні в анімаційній версії Disney, з’явилася на прем’єрі лайв-екшну «Ваяна» в Лондоні у кокетливому аутфіті.
На зірці була молочна сукню міді з об’ємною квітковою вишивкою бежево-золотистого відтінку і на широких бретелях з весняньої колекції 2025 бренду PatBo. Вбрання мало глибоке V-подібне декольте, яке підкреслило її пишний бюст, і пишну спідницю-балон.
Взута Аулі була у бежево-перламутрові босоніжки на високих шпильках і з тонкими ремінцями від Jimmy Choo. Акторка одягла на шию традиційний полінезійський квітковий лей із ніжно-рожевих бутонів і зеленого листя, який гармонійно перегукувався з тематикою стрічки та культурою островів, що надихнули історію Ваяни.
Кравальйо зробила зачіску короткий боб з локонами і боковим проділом та ніжний макіяж. Вуха вона прикрасила золотими сережками, а руки — кількома золотими каблучками з камінням від Monica Vinader.
Акторка із задоволенням позувала фотографам — сама і з колегами, а також пожартувала з анімаційним персонажем — кумедним червоним півнем Хей-Хей.
Нагадаємо, фільм «Ваяна» в український прокат вийде 9 липня.