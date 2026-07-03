ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
475
Час на прочитання
1 хв

Вогняний смерч у Чорнобильській зоні: ДСНС показала моторошні кадри боротьби зі стихією (відео)

Рятувальники вже не перший день стримують стихію, щоб не допустити поширення пожежі.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Коментарі
Фото ілюстроване

Фото ілюстроване / © pixabay.com

У Чорнобильській зоні відчуження триває боротьба з масштабною пожежею. Через сильний вітер і високу температуру там утворився вогняний смерч, який суттєво ускладнює роботу рятувальників.

Про це пише ДСНС України.

Рятувальники повідомили, що в Чорнобильській зоні відчуження рятувальники працюють у надзвичайно складних умовах. Сильний вітер, пил і полум’я утворили вогняний смерч — рідкісне та небезпечне явище, яке виникає під час масштабних пожеж.

За словами рятувальників, пожежа залишається непередбачуваною. Через пориви вітру вогонь щомиті змінює напрямок, що значно ускладнює його локалізацію.

Попри складну ситуацію, надзвичайники продовжують працювати безперервно, щоб не допустити подальшого поширення полум’я територією зони відчуження.

У ДСНС наголошують, що боротьба зі стихією триває день за днем. Основне завдання підрозділів — локалізувати пожежу та не допустити її поширення на нові ділянки.

Вогняний смерч / © ДСНС

Нагадаємо, у Києві та Вишгороді зафіксовано суттєве погіршення стану повітря, на яке через запах гару активно скаржаться місцеві мешканці. За даними ресурсу Iqair, столиця опинилася на 68-му місці у світовому рейтингу з індексом забруднення 54 при нормі 50, що наразі класифікується як «середній» рівень.

Еколог Олександр Соколенко та ДСНС пояснюють ситуацію кількома факторами: наслідками пожеж після російських обстрілів, займаннями в екосистемах, зокрема, локальною пожежею у Чорнобильській зоні, та фотохімічним смогом.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
475
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie