Вогняний смерч у Чорнобильській зоні: ДСНС показала моторошні кадри боротьби зі стихією (відео)

Фото ілюстроване / © pixabay.com

Реклама

У Чорнобильській зоні відчуження триває боротьба з масштабною пожежею. Через сильний вітер і високу температуру там утворився вогняний смерч, який суттєво ускладнює роботу рятувальників.

Про це пише ДСНС України.

Рятувальники повідомили, що в Чорнобильській зоні відчуження рятувальники працюють у надзвичайно складних умовах. Сильний вітер, пил і полум’я утворили вогняний смерч — рідкісне та небезпечне явище, яке виникає під час масштабних пожеж.

Реклама

За словами рятувальників, пожежа залишається непередбачуваною. Через пориви вітру вогонь щомиті змінює напрямок, що значно ускладнює його локалізацію.

Попри складну ситуацію, надзвичайники продовжують працювати безперервно, щоб не допустити подальшого поширення полум’я територією зони відчуження.

У ДСНС наголошують, що боротьба зі стихією триває день за днем. Основне завдання підрозділів — локалізувати пожежу та не допустити її поширення на нові ділянки.

Вогняний смерч / © ДСНС

Нагадаємо, у Києві та Вишгороді зафіксовано суттєве погіршення стану повітря, на яке через запах гару активно скаржаться місцеві мешканці. За даними ресурсу Iqair, столиця опинилася на 68-му місці у світовому рейтингу з індексом забруднення 54 при нормі 50, що наразі класифікується як «середній» рівень.

Реклама

Еколог Олександр Соколенко та ДСНС пояснюють ситуацію кількома факторами: наслідками пожеж після російських обстрілів, займаннями в екосистемах, зокрема, локальною пожежею у Чорнобильській зоні, та фотохімічним смогом.

Новини партнерів