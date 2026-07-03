"Я проїхав, і маршрутку вдарило": спливли моторошні подробиці смертельної ДТП з потягом під Рівним (відео)

Аварія потяга та маршрутки на Рівненщині / © Національна поліція Рівненської області

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На Рівненщині залізничний потяг протаранив пасажирську маршрутку на переїзді. Внаслідок масштабної аварії загинули четверо людей, ще 11 отримали травми різного ступеня важкості, серед постраждалих є діти.

ТСН.ua зібрав усі подробиці трагедії.

Подробиці аварії з потягом на Рівненщині: що розповіли очевидці

На місці трагедії працювали екстрені служби: дев’ять бригад швидкої допомоги, медики, поліцейські та рятувальники. Наразі територія навколо потрощеного мікроавтобуса огороджена загороджувальною стрічкою. Сила удару була такою, що місцеві жителі не відразу збагнули, що саме відбулося.

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«Я подумала, що поїзд їде і щось в поїзді вибухнуло», — розповідає місцева жителька Світлана.

Першими на допомогу потерпілим кинулися випадкові очевидці. За словами старости селища Квасилів Віти Кисільової, серед них опинилися демобілізовані бійці:

«Наші звільнені військовослужбовці, жителі Квасилова, які навчалися першої домедичної допомоги, і вони одні із перших надавали і домедичну і психологічну допомогу», — каже староста селища.

Вона також додала, що через сильний стрес не всі постраждалі могли тверезо оцінити свій стан — деякі не відчували болю, збиралися їхати додому і думали, що з ними все гаразд.

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Для вилучення загиблих із салону залучали спецтехніку ДСНС.

«Рятувальники деблокували тіла загиблих із понівеченого автобуса та відключили клеми акумуляторних батарей», — прокоментувала пресофіцерка ДСНС Рівненщини Олена Стегура.

Жертвами ДТП стали четверо пасажирів: 72-річний чоловік, 54-річна жінка, а також дві сестри віком 24 та 29 років. Ще 11 поранених госпіталізовано до кількох медичних закладів області.

За словами керівника департаменту охорони здоров’я Рівненщини Олега Вівсяника, у пацієнтів фіксують складні травми — ушкодження кісток скелета, верхніх та нижніх кінцівок, а також черепно-мозкові травми. Зокрема, у нейрохірургічному відділенні у тяжкому стані перебуває 30-річний чоловік. Під наглядом лікарів також опинилися три дівчинки віком 11 та 13 років. В однієї з них стан наближений до важкого.

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Головне питання, на яке зараз шукають відповідь слідчі, чому мікроавтобус опинився на коліях. Чергового по переїзду на місці події журналісти не застали. Згодом у мережі з’явився відеозапис моменту залізничної аварії. На кадрах чітко видно, що шлагбауми залишалися піднятими, і транспортні засоби продовжували рух через переїзд безпосередньо перед появою потяга.

«Наразі відомо, що працювали світлова та звукова сигналізації, що свідчили про наближення швидкісного транспорту. Однак залізничний шлагбаум опущений не був», — повідомила старша інспекторка відділу комунікації поліції Рівненщини Катерина Пилипчук.

Жителі навколишніх будинків зазначають, що залізничний об’єкт того дня функціонував зі збоями через технічні роботи. Інший свідок подій, Олександр, підтверджує, що напередодні бачив на переїзді ремонтну бригаду. Він встиг перетнути колії за лічені секунди до зіткнення.

«Я їхав назустріч маршрутці, був відкритий переїзд, світлофор світився, ще я з-за кута виїхав, і стояв в жилетці черговий. Біля нього ще двоє стояли, і один з них показував усім, що проїжджайте, і всі поїхали. Я проїхав, і маршрутку ударило. Я одразу тут зупинився і побіг людям допомагати», — ділиться Олександр.

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За словами водія, після пережитого він вважає цей день своїм другим днем народження. Наразі правоохоронці продовжують слідчі дії. У поліції зазначають, що на підставі доказів вирішується питання щодо затримання регулювальника залізничного переїзду та водія маршрутки.

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