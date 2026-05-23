У Львові поїзд розчавив 20-річного хлопця
Хлопець помер на місці від отриманих травм. Поліція з’ясовує від причини та обставини трагедії.
Сьогодні вночі на залізничній станції «Підзамче» у Львові поїзд наїхав на 20-річного хлопця.
Про це повідомили у поліції.
Як попередньо встановили правоохоронці, пасажирський поїзд сполученням «Ужгород-Одеса» здійснив наїзд на 20-річного львів’янина.
Від отриманих внаслідок наїзду травм він загинув на місці події.
За фактом слідчі відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.276 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання — позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років.
Зараз поліцейські встановлюють усі обставини події.
