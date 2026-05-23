Укрaїнa
398
1 хв

У Львові поїзд розчавив 20-річного хлопця

Хлопець помер на місці від отриманих травм. Поліція з’ясовує від причини та обставини трагедії.

Анастасія Павленко
Поїзд переїхав людину

Поїзд переїхав людину / © ГУ НП Тернопільської області

Сьогодні вночі на залізничній станції «Підзамче» у Львові поїзд наїхав на 20-річного хлопця.

Про це повідомили у поліції.

Як попередньо встановили правоохоронці, пасажирський поїзд сполученням «Ужгород-Одеса» здійснив наїзд на 20-річного львів’янина.

Від отриманих внаслідок наїзду травм він загинув на місці події.

За фактом слідчі відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.276 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання — позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років.

Зараз поліцейські встановлюють усі обставини події.

Нагадаємо, поблизу села Рогачів сталася трагедія — поїзд переїхав 16-річного хлопця. Він загинув на місці від отриманих травм.

