У Львові поїзд розчавив 20-річного хлопця

Поїзд переїхав людину / © ГУ НП Тернопільської області

Сьогодні вночі на залізничній станції «Підзамче» у Львові поїзд наїхав на 20-річного хлопця.

Про це повідомили у поліції.

Як попередньо встановили правоохоронці, пасажирський поїзд сполученням «Ужгород-Одеса» здійснив наїзд на 20-річного львів’янина.

Від отриманих внаслідок наїзду травм він загинув на місці події.

За фактом слідчі відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.276 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання — позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років.

Зараз поліцейські встановлюють усі обставини події.

