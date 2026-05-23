Раміна Есхакзай відповіла на закиди у погрозах відомому стилісту і показала вагомий доказ

Раміна Есхакзай та Єгор Андрюшин

Реклама

Українська блогерка та інтерв’юерка Раміна Есхакзай відповіла на закиди, що нібито погрожувала зірковому стилісту Єгору Андрюшину.

Так, днями в шоубізнесі розгорівся гучний скандал. Стиліст Єгор Андрюшин шокував заявою, що нібито відома інтерв’юерка погрожувала йому. Імен він не називав. Проте користувачі стали гадати, чиїх це рук справа. Підозри впали й на Раміну Есхакзай, оскільки вона є однією з найпопулярніших українських інтерв’юерок.

У своєму Instagram блогерка відповіла на ці закиди. Раміна Есхакзай пояснила, що від 12 травня не була в режимі онлайн. Зокрема, інтерв’юерка знімала контент і на зв’язок просто не могла виходити. Про це вона завчасно повідомляла. Тож, писати Єгору Андрюшину погрози в неї не було можливості.

Реклама

«10 днів без доступу до телефону, Інтернету, новин, розмов із близькими. Повна ізоляція від зовнішнього світу. Ви будете пишатися. Робила дуже цікавий контент! Вже почитала новини світу та України від 12.05.2026. Далі буду розгрібати месенджери, останній на черзі дірект Instagram. А взагалі, так добре було без Інтернету», — поділилась блогерка.

Допис Раміни Есхакзай / © instagram.com/raminalalala

Водночас Раміна Есхакзай обурилась інформацією, яка поширилась в Мережі, що нібито вона причетна до погроз Єгору Андрюшину. Блогерка звернулась до тих, хто про це заявляє, та попросила надати докази, що вона це робила або ж взагалі брала інтерв’ю в Андрюшина. Раміна підсумувала, що це все маніпуляції.

«Я була без доступу до телефону та зв’язку з зовнішнім світом майже два тижні. Мережею шириться інформація, наче я погрожувала певному блогеру. Розслідувачі, карти на стіл. Чекаю на підтвердження, що я погрожувала та брала інтерв’ю у блогера, на ім’я Єгор. Стадо баранів, які легко ведуться на маніпуляції», — відрізала блогерка.

Допис Раміни Есхакзай / © instagram.com/raminalalala

Нагадаємо, у Мережі підозрювали й іншу відому інтерв’юерку Машу Єфросиніну. Раніше вона також прокоментувала звинувачення у погрозах Єгору Андрюшину.

Реклама

Новини партнерів