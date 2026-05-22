Даша Кацуріна з голим бюстом різко відреагувала на порівняння з Дорофєєвою: "Питання вирішені"

Зірка натякнула, що їхня дружба вже позаду.

Віра Хмельницька
Коментарі
Даша Кацуріна

Даша Кацуріна / © instagram.com/dasha_katsurina

Українська дизайнерка та рестораторка Даша Кацуріна різко відреагувала на спробу користувачів втягнути її у порівняння зі співачкою Надею Дорофєєвою — нинішньою дружиною її колишнього чоловіка, ресторатора Міші Кацуріна.

Все почалося після відвертого допису Даші в Instagram, де вона поділилася роздумами про життя, материнство, самотність та непрості вибори. Водночас вона опублікувала серію фото, серед яких і доволі провокативні - з оголеними грудьми, прикритими рукою. Публікація викликала хвилю підтримки серед підписників, однак знайшлися й ті, хто вирішив вирізнитися та згадати Дорофєєву.

Одна з користувачок написала дизайнерці: «Ти глибша, ніж Надя, хоч і всім на***ти на мою думку, але це факт». Втім, замість того щоб підтримати такий комплімент чи проігнорувати його, Кацуріна несподівано дала дуже чітку відповідь.

Даша дала зрозуміти, що не хоче брати участь у подібних порівняннях і не бажає, аби її ставили вище чи нижче за іншу жінку. Ба більше, вона наголосила, що всі особисті питання між ними давно залишилися в минулому.

«Я розумію, що, можливо, мотивація цього коментаря — це зробити мені приємно. Але насправді це не робить. Надя — жінка і дружина батька моїх дітей, наші особисті питання вирішені, і будь-яке порівняння не робить мені приємно», — відповіла Кацуріна.

