Одразу 10 пенсій в одні руки: у ПФУ назвали щасливчиків, які отримають солідну виплату

Оформлення виплати

Реклама

Держава у повному обсязі забезпечує виконання соціальних зобов’язань, зокрема щодо виплати пенсій. Водночас українське законодавство передбачає додатковий бонус: певні верстви населення при виході на пенсію можуть розраховувати на одноразову фінансову підтримку.

У Головному управлінні Пенсійного фонду України (ПФУ) у Київській області розповіли, хто може отримати таку виплату.

Кому надається одноразова допомога

У Фонді пояснили, що відповідно до закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», право на призначення одноразової грошової допомоги мають працівники закладів освіти, охорони здоров’я та соціального захисту населення, якщо одночасно виконано такі умови:

Реклама

на день досягнення пенсійного віку особа перебувала у трудових відносинах у державному або комунальному закладі;

обіймала посаду, включену до Переліку посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років (постанова КМУ від 04.11.1993 №909);

набули необхідний страховий стаж роботи на цих посадах: для чоловіків — 35 років; для жінок — 30 років;

до моменту звернення людина не отримувала будь-якого виду пенсії.

У ПФУ уточнили, що за наявності зазначених умов грошова допомога призначається відповідно до пункту 7-1 Прикінцевих положень закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Нагадаємо, оформити пенсію в Україні стало простіше. Варто лише подати заяву онлайн — достатньо смартфона і «Дії».

Новини партнерів