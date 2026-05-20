Як змінити місце отримання пенсії: інструкція від ПФУ

Як перевести пенсію за новим місцем проживання

Деякі українські пенсіонери потребують переведення пенсії за новим місцем проживання. Та не всі знають, як це зробити. Це стосується пенсіонерів, яким щомісячну виплату приносять листоноші. Якщо пенсіонер переїжджає на нове місце, недостатньо буде просто попередити про це листоношу.

У Головному управлінні Пенсійного фонду України у Миколаївській області розповіли, як перевести пенсію за новим місцем проживання.

Як перевести пенсію за новим місцем проживання: покрокова інструкція

Перевести свою пенсію за новим місцем проживання можна навіть онлайн. Для цього вам не доведеться йти до відділення ПФУ. Це буде актуально для пенсіонерів, які переїхали, у тому числі з тимчасово окупованих територій.

Заяву на переведення пенсії можна подати як онлайн, так і в паперовій формі. Для тих, кому зручно від руки написати заяву та занести до Пенсійного фонду, зробити це можна під час звернення до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України.

Якщо ви хочете подати заяву про переведення пенсії за новим місцем проживання онлайн, зайдіть в особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України. Авторизуйтеся на порталі за допомогою банкінгу чи кваліфікованого електронного підпису (КЕП).

На вебпорталі натисніть «Вхід». Авторизуйтеся за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП) або за допомогою вашого банку. Натисніть «Увійти». Зліва виберіть «Щодо пенсійного забезпечення», а потім «Заява на перерахунок пенсії». Після цього заповніть усі поля заяви, де стоїть зірочка (*). Вони є обов’язковими для заповнення. У рядку «Вид перерахунку» оберіть опцію «Взяття на облік». У рядку «Орган ПФУ» зазначте Головне управління Пенсійного фонду України території, на яку ви переїхали. Далі вкажіть інформацію про призначення / виплату пенсії за іншим законом / іншого виду / в іншій державі, якщо така є.

Після цього вам потрібно завантажити відскановані документи — паспорт, ідентифікаційний номер, пенсійне посвідчення — за допомогою кнопки «Додати файл».

Скан-копії повинні бути кольоровими і зроблені з оригіналів документів. Вони повинні бути чіткими і містити всю інформацію. Скани потрібно зберегти у форматі JPG або PDF. Розмір кожного скану не має перевищувати 1 мегабайт.

Після завантаження скан-копій ваших документів підтвердьте, що ви ознайомилися з необхідністю повідомляти органи Фонду про зміни, що можуть впливати на пенсію. Натисніть кнопку «Сформувати заяву».

Після цього ретельно перевірте всі дані та натисніть кнопку «Підписати та відправити у ПФУ». Результати опрацювання заяви з’являться у вашому кабінеті пенсіонера в розділі «Мої звернення».

Пенсія в Україні 2026 — останні новини:

Нагадаємо, що деякі види доплат до пенсії в Україні не нараховуються автоматично, навіть якщо пенсіонер відповідає всім критеріям. Це стосується надбавок за статус учасника бойових дій, за наявність інвалідності, за догляд за особою з інвалідністю, за проживання на територіях зі спеціальним статусом або понаднормовий стаж.

Через відсутність автоматичного доступу до деяких реєстрів Пенсійний фонд України (ПФУ) не може самостійно перевіряти ці дані.

Для отримання виплат громадяни мають самостійно подавати додаткові відомості про себе до ПФУ. Зробити це можна особисто в сервісному центрі ПФУ або дистанційно через електронний кабінет на вебпорталі установи.

Після успішної перевірки наданих відомостей додаткові кошти почнуть нараховуватися з того місяця, в якому було подано заяву.

Кабінет міністрів України ухвалив постанову № 602, за якою до Дня Незалежності України 2026 року деякі українці отримають додаткову виплату.

Фінансову підтримку від держави отримають ветерани війни, пенсіонери з інвалідністю, колишні в’язні концтаборів, а також члени сімей загиблих захисників і захисниць.

Суми додаткових виплат невеликі — від 450 грн для учасників війни до 3100 грн для осіб з I групою інвалідності внаслідок війни.

Ветеранам, які є пенсіонерами або перебувають на службі, виплати будуть нараховані автоматично через органи ПФУ чи військові частини. Натомість ветеранам, які не отримують пенсію і не служать, для отримання грошової допомоги необхідно самостійно подати відповідну заяву до Пенсійного фонду України.

