Как изменить место получения пенсии: инструкция от ПФУ

Как перевести пенсию по новому месту жительства

Некоторые украинские пенсионеры нуждаются в переводе пенсии по новому месту жительства. Но не все знают, как это сделать. Это касается пенсионеров, которым ежемесячную выплату приносят почтальоны. Если пенсионер переезжает на новое место, недостаточно будет просто предупредить об этом почтальона.

В Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Николаевской области рассказали, как перевести пенсию по новому месту жительства.

Как перевести пенсию по новому месту жительства: пошаговая инструкция

Перевести свою пенсию по новому месту жительства можно даже онлайн. Для этого вам не придется идти в отделение ПФУ. Это будет актуально для пенсионеров, которые переехали, в том числе со временно оккупированных территорий.

Заявление на перевод пенсии можно подать как онлайн, так и в бумажной форме. Для тех, кому удобно от руки написать заявление и занести в Пенсионный фонд, сделать это можно при обращении в любой сервисный центр Пенсионного фонда Украины.

Если вы хотите подать заявление на перевод пенсии по новому месту жительства онлайн, зайдите в личный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины. Авторизуйтесь на портале с помощью банкинга или квалифицированной электронной подписи (КЭП).

На веб-портале нажмите «Вход». Авторизуйтесь с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП) или с помощью банка. Нажмите «Вход». Слева выберите «О пенсионном обеспечении», а затем «Заявление на перерасчет пенсии». Затем заполните все поля заявления, где стоит звездочка (*). Они обязательны для заполнения. В строке «Вид перерасчета» выберите опцию «Взятие на учет». В строке «Орган ПФУ» укажите Главное управление Пенсионного фонда Украины территории, на которую вы переехали. Далее укажите информацию о назначении / выплате пенсии по другому закону / другого вида / в другом государстве, если таковая есть.

После этого вам нужно загрузить отсканированные документы — паспорт, идентификационный номер, пенсионное удостоверение — с помощью кнопки «Добавить файл».

Скан копии должны быть цветными и сделаны с оригиналов документов. Они должны быть четкими и содержать всю информацию. Сканы нужно сохранить в формате JPG или PDF. Размер каждого скана не должен превышать 1 мегабайт.

После загрузки скан-копий ваших документов подтвердите, что вы ознакомились с необходимостью уведомлять органы Фонда об изменениях, влияющих на пенсию. Нажмите кнопку «Сформировать заявление».

Затем тщательно проверьте все данные и нажмите кнопку «Подписать и отправить в ПФУ». Результаты обработки заявления появятся в вашем кабинете пенсионера в разделе «Мои обращения».

Пенсия в Украине 2026 — последние новости:

Напомним, некоторые виды доплат к пенсии в Украине не начисляются автоматически, даже если пенсионер отвечает всем критериям. Это относится к надбавкам за статус участника боевых действий, за наличие инвалидности, за уход за лицом с инвалидностью, за проживание на территориях со специальным статусом или сверхурочный стаж.

Из-за отсутствия автоматического доступа к некоторым реестрам Пенсионный фонд Украины (ПФУ) не может самостоятельно проверять эти данные.

Для получения выплат граждане должны самостоятельно подавать дополнительные сведения о себе в ПФУ. Сделать это можно лично в сервисном центре ПФУ или дистанционно через электронный кабинет на веб-портале учреждения.

После успешной проверки предоставленных сведений, дополнительные деньги начнут начисляться с того месяца, в котором было подано заявление.

Кабинет министров Украины принял постановление №602, согласно которому ко Дню Независимости Украины 2026 года некоторые украинцы получат дополнительную выплату.

Финансовую поддержку от государства получат ветераны войны, пенсионеры с инвалидностью, бывшие узники концлагерей, а также члены семей погибших защитников и защитниц.

Суммы дополнительных выплат небольшие — от 450 грн для участников войны до 3100 грн для лиц с I группой инвалидности в результате войны.

Ветеранам, которые являются пенсионерами или находятся на службе, выплаты будут начислены автоматически через органы ПФУ или воинские части. Но ветеранам, которые не получают пенсию и не служат, для получения денежной помощи необходимо самостоятельно подать заявление в Пенсионный фонд Украины.

