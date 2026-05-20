Шоу-бизнес
224
1 мин

Внучка королевы Елизаветы скопировала образ Кейт Миддлтон

22-летняя девушка выгуляла на публике вещь, которая уже не раз была замечена на членах королевской семьи.

Юлия Каранковская
Леди Луиза Виндзор

Леди Луиза Виндзор / © Getty Images

Леди Луиза Виндзор посетила второй день Королевской конной выставки в Хоум-парке Виндзорского замка и привлекла внимание. 22-летняя дочь герцога Эдинбургского Эдварда и герцогини Эдинбургской Софи надела короткое светлое пальто от Burberry и юбку в клетку от Zara.

Также на ней был белый свитер с узором от бренда Holland Cooper. Точно такой же свитер носила ранее принцесса Уэльская Кейт.

Принцесса Кейт надевала этот свитер несколько раз, в частности во время выступления в CBeebies 2022 года и позировала в нем для фото, которые опубликовали на ее странице в Instagram в 2023 году и они были посвящены концерту Together at Christmas.

Напомним, что ранее Луиза Виндзор неожиданно появилась на мероприятии в элегантном наряде из гардероба своей матери герцогини Эдинбургской. Девушка надела светлое пальто Prada, в котором ее мама десять лет назад появлялась на гонках в Аскоте.

