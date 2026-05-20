Не тратьте время на посадку: как определить, жизнеспособна ли луковица георгины

Независимо от того, заказали ли вы новые клубни георгин или имеете запас с прошлого года, всегда разумно проверить их жизнеспособность перед посадкой. Весной часто случается, что клубни георгин повреждаются во время транспортировки по почте, в садовом центре или в вашем гараже.

Часто случается, что один клубень отделяется от основного скопления, или же можно увидеть клубень георгин с поврежденной шейкой. Некоторые из них все еще будут иметь все необходимое для роста, даря вам дополнительное растение дальше бесплатно; другие не будут жизнеспособными и просто сгниют в земле, тратя ваше время и место в саду.

Как проверить жизнеспособность клубней георгин, рассказывает GardeningKnowYow.

К счастью, есть очень простой способ проверить, является ли клубень далии жизнеспособным. Эти замечательные цветы стоят недешево, поэтому этот тест стоит провести перед посадкой клубней далии.

Проверьте, не повреждена ли верхушка

Если один клубень отделился от основного пучка, посмотрите, в каком месте он отломился. Жизнеспособный клубень георгины состоит из трех частей: рыхлого мясистого тела, в котором накапливается энергия; бугорчатой части в верхней части, которая называется верхушкой, и более узкой шейки, соединяющей эти две части.

Посмотрите на клубни — у всех них на верхушке шейки есть бугристая верхушка, и именно отсюда вырастут стебли. Разные сорта имеют разную форму, но все они должны иметь бугристый деревянистый воротник на верхушке шейки.

Итак, если клубень отломился ниже этой чрезвычайно важной верхушки — а это случается довольно часто, поскольку шейки очень узкие — он не пригоден для посадки. Остальной куст будет в порядке, но не этот поврежденный, отделенный клубень.

Вы можете увидеть, как все верхушки прикреплены к прошлогоднему стеблю. Если посадить эту группу целиком, вырастет большое, крепкое растение, но каждый клубень имеет все необходимое, чтобы выжить самостоятельно, если он отделится, при условии, что его чрезвычайно важная верхушка осталась целой.

Найдите глазок

Если верхушка клубня целая, следующим шагом является поиск глазка. Это точка на верхушке, из которой вырастает стебель, и таких точек может быть несколько.

Если ваш клубень все еще находится в состоянии покоя — а если вы недавно его приобрели, то это вполне возможно даже в мае, поскольку их часто хранят в холодильных камерах — то глазок будет похож на маленький круглый бугорок, прыщик или бородавку. Он будет иметь тот же цвет, что и верхушка, но будет немного приподнят. Если вы не можете найти глазок, попробуйте счистить старую почву сухой кисточкой, а затем медленно вращайте верхушку под настольной лампой, и тень от приподнятого участка может его обнаружить.

Глазки могут быть и очень заметными. Как только клубень просыпается от состояния покоя, глазки начинают набухать, а некоторые могут приобретать розовый или зеленый цвет. Глазок может даже прорасти, и вы увидите побег.

Если на вашем клубне есть хотя бы один глаз, его можно сажать.

Сдавите клубень

Если нет признаков глаза, осторожно сожмите тело клубня. Если он кажется мягким или размягченным, выбросьте его.

Дайте клубню последний шанс

Если тело клубня твердое, вы можете дать ему последний шанс, положив его горизонтально на поддон со слегка влажным почвенным субстратом и едва прикрыв его еще немного землей. Держите его в теплом, светлом месте с температурой не ниже 18 °C, и в течение двух недель вы должны увидеть, как из верхушки вырастает хотя бы один стебель. Если через три недели вы ничего не увидите, проверьте клубень еще раз. На этом этапе вы уже должны заметить хотя бы небольшое набухание глазка, так что если этого не произошло, отправьте клубень на компостную кучу.

А что делать с клубнями, которые еще прикреплены к стеблю

У клубней, все еще прикрепленных к прошлогоднему стеблю (стеблям), верхушки остаются целыми, поэтому их можно высаживать. Просто осторожно сожмите каждый клубень, и если вы обнаружите мягкие на ощупь экземпляры, отделите их от куста, срезав возле шейки с помощью ручных секаторов.

Не волнуйтесь, если некоторые клубни сморщенные. Если они твердые, то, вероятно, с ними все в порядке.

Что делать, если повреждена только шейка клубня

Часто бывает, что клубни все еще прикреплены к основному пучку, но имеют поврежденную шейку. Если повреждена только кожура, это лишь косметический дефект, и клубень, вероятно, пригоден для посадки. Однако, если повреждение глубже и клубень держится лишь на нескольких волокнистых нитях, лучше отрезать его у шейки с помощью ручных секаторов.

