Не витрачайте час на садіння непотребу: як визначити, чи життєздатна цибулина жоржини

Цибулини жоржин / © Credits

Реклама

Незалежно від того, чи ви замовили нові бульби жоржин, чи маєте запас з минулого року, завжди розумно перевірити їх життєздатність перед садінням. Навесні часто трапляється, що бульби жоржин пошкоджуються під час транспортування поштою, у садовому центрі або у вашому гаражі.

Часто трапляється, що одна бульба відокремлюється від основного скупчення, або ж можна побачити бульбу жоржин із пошкодженою шийкою. Деякі з них все ще матимуть усе необхідне для росту, даруючи вам додаткову рослину жоржини безкоштовно, інші не будуть життєздатними і просто згниють у землі, марнуючи ваші час і місце в саду.

Як перевірити життєздатність бульб жоржин, розповідає GardeningKnowYow.

Реклама

На щастя, є дуже простий спосіб перевірити, чи є бульба життєздатною. Ці чудові квіти коштують недешево, тому цей тест варто провести перед садінням жоржини.

Перевірте, чи не пошкоджена верхівка

Якщо одна бульба відокремилася від основного пучка, подивіться, у якому місці вона відламалася. Життєздатна бульба жоржини складається з трьох частин: пухкого м’ясистого тіла, в якому накопичується енергія, горбкуватої частини у верхній частині, яка називається верхівкою, та вужчої шийки, що з’єднує ці дві частини.

Подивіться на бульби — у всіх них на верхівці шийки є горбиста верхівка, і саме звідси виростуть стебла. Різні сорти мають різну форму, але всі вони повинні мати горбистий дерев’янистий комір на верхівці шийки.

Отже, якщо бульба відламалася нижче цієї надзвичайно важливої верхівки — а це трапляється досить часто, оскільки їхні шийки дуже вузькі — вона вже не придатна до вирощування. З рештою бульб у кущі буде все гаразд, але не з цією пошкодженою, відірваною бульбою.

Реклама

Ви можете побачити, як всі верхівки прикріплені до торішнього стебла. Якщо посадити цю групу цілком, виросте велика, міцна рослина, але кожна бульба має все необхідне, щоб вижити самостійно, якщо вона відокремиться, за умови, що її надзвичайно важлива верхівка залишилася цілою.

Знайдіть вічко

Якщо верхівка бульби ціла, наступним кроком є пошук вічка. Це точка на верхівці, з якої виростає стебло, і таких точок може бути декілька.

Якщо ваша бульба все ще перебуває у стані спокою — а якщо ви нещодавно її придбали, то це цілком можливо навіть у травні, оскільки їх часто зберігають у холодильних камерах — то вічко буде схоже на маленький круглу горбочок, прищик або бородавку. Воно матиме той самий колір, що й верхівка, але буде трохи підняте. Якщо ви не можете знайти вічко, спробуйте зчистити старий ґрунт сухим пензликом, а потім повільно обертайте верхівку під настільною лампою, і тінь від піднятої ділянки може його виявити.

Вічка можуть бути й дуже помітними. Щойно бульба прокидається від стану спокою, вічка починають набрякати, а деякі можуть набувати рожевого або зеленого кольору. Вічко може навіть прорости, і ви побачите пагін.

Реклама

Якщо на вашій бульбі є хоча б одне вічко, її можна садити.

Стисніть бульбу

Якщо немає ознак вічка обережно стисніть тіло бульби. Якщо вона здається м’якою або розм’якшеною, викиньте її.

Дайте бульбі останній шанс

Якщо тіло бульби тверде, ви можете дати їй останній шанс, поклавши горизонтально на піддон зі злегка вологим ґрунтовим субстратом і ледь прикривши її ще трохи землею. Тримайте її в теплому, світлому місці з температурою не нижче 18 °C, і протягом двох тижнів ви повинні побачити, як із верхівки виростає хоча б одне стебло. Якщо через три тижні ви нічого не побачите, перевірте бульбу ще раз. На цьому етапі ви вже повинні помітити хоча б невелике набрякання вічка, тож якщо цього не сталося, відправте бульбу на компостну купу.

А що робити з бульбами, які ще прикріплені до стебла

У бульб, що все ще прикріплені до торішнього стебла (стебел), верхівки залишаються цілими, тому їх можна висаджувати. Просто обережно стисніть кожну бульбу, і якщо ви виявите м’які на дотик екземпляри, відокремте їх від куща, зрізавши біля шийки за допомогою ручних секаторів.

Реклама

Не хвилюйтеся, якщо деякі бульби зморщені. Якщо вони тверді, то, ймовірно, з ними все гаразд.

Що робити, якщо пошкоджена лише шийка бульби

Часто буває, що бульби все ще прикріплені до основного пучка, але мають пошкоджену шийку. Якщо пошкоджена лише шкірка, це лише косметичний дефект, і бульба, ймовірно, придатна для садіння. Однак, якщо пошкодження глибше і бульба тримається лише на декількох волокнистих нитках, краще відрізати її біля шийки за допомогою ручних секаторів.

Новини партнерів