Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 21-23 травня

Чи будуть магнітні бурі найближчим часом

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 21-23 травня 2026 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.

Із четверга до суботи, 21-23 травня, прогнозується низька сонячна активність. У ці дні магнітосфера Землі залишиться відносно спокійною, а геомагнітна обстановка — стабільною. Фахівці припускають лише незначні магнітні коливання, які не сягнуть рівня магнітних бур. Геомагнітний фон залишиться в межах норми, без різких сплесків сонячної активності та тривалих збурень магнітосфери.

Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, інші ж — тільки орієнтовні.

