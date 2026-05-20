Анна Трінчер прокоментувала неочікуване зізнання ексчоловіка у коханні: "Гріх не сумувати"

Анна Трінчер та Олександр Волошин

Українська співачка Анна Трінчер відреагувала на нову пісню ексчоловіка Олександра Волошина, у якій він зізнається їй у коханні та знову повертається до історії їхнього розлучення.

Історія знову отримала продовження через творчість. Волошин випустив уривок треку, присвяченого колишній дружині. У відео він використав архівні кадри пари. Серед них — фрагменти їхнього спільного ролика про розрив. У тексті пісні звучить відвертий натяк на ностальгію та внутрішній конфлікт. Автор ніби одночасно відпускає й утримує ці стосунки у пам’яті.

«Зачарувала мене на роки, і ніби місце в моєму серці вільне — там досі ти. Можливо, я тебе не вартий, ти мене не варта. Все по колу повторилося, як мантра. Хочеш — набери, проговоримо до завтра. Якщо ти мій інтервал — я твоя квартa. Ти мене не варта, я тебе не вартий, і повторювати знову це не варто. Ми залишимось разом лише на кадрах. Я і ти», — співає хлопець.

Допис Олександра Волошина

Трінчер довго не коментувала вихід треку. Лише після хвилі запитань від підписників вона відреагувала публічно. Співачка обрала іронічний тон і не стала загострювати ситуацію. Вона дала зрозуміти, що сприймає все спокійно та без зайвої драми.

«З розумінням. Гріх за такою жінкою не сумувати», — відповіла Трінчер.

Реакція Анни Трінчер

