Ефектна Гайді Клум несподівано постала в обіймах блогерки-мільйонниці з України

Гайді Клум / © Associated Press

Відома німецька супермодель і акторка Гайді Клум та українська блогерка-мільйонниця Даша Квіткова несподівано з’явилися на світській події.

Так, зірки прибули на спеціальну вечірку у Каннах, організовану елітним французьким нішевим брендом парфумерії. У вишуканих сукнях вони наробили милих фото, де Даша просто сяє від щастя. Інфлюенсерка поділилася результатом блискучого вечора в Instagram.

Так, Гайді Клум для появи обрала ефектну шоколадно-коричневу сукню максі з корсетним верхом і сміливими прозорими вставками з боків. Вбрання також доповнив високий розріз, який додав образу ще більшої спокусливості. Модель завершила лук об’ємними локонами та макіяжем.

Тим часом Даша Квіткова постала у ніжній білій мінісукні з мереживними деталями та корсетним ліфом. Образ блогерки доповнили підбори, довгі рукавички в тон, лаконічні прикраси та природний макіяж, що додало аутфіту елегантності й романтичності.

Гайді Клум і Даша Квіткова / © instagram.com/kvittkova

«Який же це був день… Абсолютно божевільний», — поділилася враженнями Даша.

У коментарях компліментами відреагували не лише юзери, але й наречений блогерки — футболіст Володимир Бражко зі словами «кохана, ти вау!».

Яка красива!

Як ми тобою пишаємось

Ти всього цього варта

