Гламур
365
1 мин

Эффектная Хайди Клум неожиданно предстала в объятиях блогера-миллионерши из Украины

Даша Квиткова побывала со звездой на одном светском событии в Каннах.

Валерия Гажала
Хайди Клум

Хайди Клум / © Associated Press

Известная немецкая супермодель и актриса Хайди Клум и украинская блогер-миллионник Даша Квиткова неожиданно появились на светском событии.

Так, звезды прибыли на специальную вечеринку в Каннах, организованную элитным французским нишевым брендом парфюмерии. В изысканных платьях они наделали милых фото, где Даша просто сияет от счастья. Инфлюенсерка поделилась результатом блестящего вечера в Instagram.

Так, Хайди Клум для появления выбрала эффектное шоколадно-коричневое платье макси с корсетным верхом и смелыми прозрачными вставками по бокам. Наряд также дополнил высокий разрез, который добавил образу еще большей соблазнительности. Модель завершила лук объемными локонами и макияжем.

Тем временем Даша Квиткова предстала в нежном белом мини-платье с кружевными деталями и корсетным лифом. Образ блогера дополнили каблуки, длинные перчатки в тон, лаконичные украшения и естественный макияж, что придало аутфиту элегантности и романтичности.

Хайди Клум и Даша Квиткова / © instagram.com/kvittkova

Хайди Клум и Даша Квиткова / © instagram.com/kvittkova

«Какой же это был день… Абсолютно сумасшедший», — поделилась впечатлениями Даша.

В комментариях комплиментами отреагировали не только пользователи, но и жених блогера — футболист Владимир Бражко со словами «любимая, ты вау!».

  • Какая красавица!

  • Как мы тобой гордимся

  • Ты всего этого стоишь

