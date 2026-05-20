Экс-жена павшего шоумена-воина Максима Нелипы показала его могилу и растрогала признанием

Максим Нелипа и его экс-супруга Тамара / © Дизель Шоу Facebook

Бывшая жена погибшего украинского телеведущего, шоумена и военного Максима Нелипы вернулась в Киев после длительного пребывания в Израиле.

В фотоблоге Тамара Нелипа поделилась серией кадров из столицы и рассказала об эмоциях от возвращения в родной город. Женщина призналась, что поездка вызвала у нее волну ностальгии. Среди опубликованных фото также появился снимок с кладбища, где она побывала на могиле бывшего мужа. Место захоронения военного на фотографии покрыто сине-желтыми цветами, государственными флагами и траурными венками с лентами от близких и побратимов.

«Обожаю Киев и ощущение себя здесь… Эти воспоминания — их невозможно передать! Я благодарна за каждую минуту, проведенную здесь. Сейчас много дел, ни с кем не могу встретиться, но уверена, что каждый из нас чувствует эту поддержку и желание увидеться… Обнимаю и с теплом в сердце всех помню. Все обязательно будет хорошо для каждого из нас!», — эмоционально написала Тамара.

Могила Максима Нелипы

Также Тамара поделилась мучительными словами о потере бывшего мужа и призналась, что боль не утихает даже через год после трагедии.

«Прошел всего год, а нам до сих пор очень тебя не хватает… Твои дети скучают по папе, а я — по тому, с кем была связана целая жизнь… Ты навсегда в наших сердцах! Память о тебе останется в наших воспоминаниях! Будь проклята война, которая забирает самых дорогих», — написала Тамара.

Стоит отметить, что ранее вокруг установки памятника Максиму Нелипе возникла непростая ситуация. По словам брата павшего защитника, семья уже длительное время не может получить разрешение на установку постоянного мемориала из-за бюрократических вопросов. В то же время Тамара публично отреагировала на эти заявления и раскритиковала его позицию, заявив о собственных подозрениях относительно финансовых вопросов, связанных со сборами средств.

