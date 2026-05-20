Экс-невеста Кличко Пенеттьер шокировала подробностями о домогательствах в Голливуде, когда ей было 19 лет

Бывшая украинского боксера Владимира Кличко, актриса Хайден Панеттьери, в новых мемуарах рассказала о домогательствах в Голливуде и шокирующих эпизодах, которые произошли с ней еще в подростковом возрасте.

36-летняя актриса выпустила книгу «This Is Me: A Reckoning», и она уже вызвала громкое обсуждение в индустрии. В тексте Панеттьер возвращается к событиям, которые пережила в 19 лет. Речь идет о закрытой вечеринке в частной квартире. Атмосфера там быстро стала для нее напряженной. Девушка решила уйти, когда почувствовала дискомфорт. Именно в этот момент, по ее словам, произошел один из самых отвратительных инцидентов в ее жизни.

«Он подошел и намекнул, что к его штанам якобы прилипла жевательная резинка. Я посмотрела вниз и буквально отшатнулась от отвращения. У этого авторитетного, награжденного премиями актера с расстегнутой ширинки просто свисали гениталии», — цитирует из книги Variety.

Панеттьер подчеркивает, что тогда была настолько ошеломлена ситуацией, что не смогла сразу осознать масштаб случившегося. Она объясняет, что списала это на «неудачную шутку» и не рассказала даже подруге, с которой пришла на мероприятие. Позже актриса назвала это примером токсичной культуры, с которой ей пришлось столкнуться в индустрии.

«Давай, ложись к нему в постель, у него огромный ***», — пересказывает она слова знакомой, которая пыталась подтолкнуть ее к другому мужчине во время поездки на яхте во Франции.

По словам актрисы, после этой ситуации она сразу покинула каюту, не желая оставаться в компании, где на нее давили. Она добавляет, что подобные эпизоды лишь усилили ее ощущение опасности в светской и профессиональной среде, где границы часто игнорировались.

