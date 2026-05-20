Как понять, что у вас проблемы с алкоголем: экспертка рассказала скрытые признаки

Известная журналистка и писательница Брайони Гордон откровенно рассказала о своей многолетней борьбе с тяжелой алкогольной зависимостью. Она подробно описала переломный момент, который заставил ее обратиться в реабилитационный центр и назвала главные симптомы болезни. Эксперт выделила шесть неочевидных признаков того, что человеку на самом деле уже нужна помощь.

Журналистка вспоминает, что почти девять лет назад ее жизнь превратилась в сплошной ужас, а утренняя проверка телефона после очередной пьяной вечеринки вызвала панические атаки.

«Я сидела на краю кровати и поняла, что если не перестану пить, то умру. Или я умру, покончив с собой, поскольку ужасающие приступы бесконечного похмелья часто доводили меня до суицидальных мыслей. Или я умру, упав из лесов, или любым другим способом, о котором я читала, когда люди гибли случайно из-за алкоголя», — признается Гордон.

В августе 2017 года она отправилась в реабилитационный центр. Сейчас, находясь в полной трезвости, Брайони выделяет шесть главных признаков проблемного употребления алкоголя, о которых ей хотелось бы знать гораздо раньше.

У вас появляется множество правил по спиртному

Многие ошибочно полагают, что установление жесткой системы контроля за выпивкой помогает ее ограничить. На самом деле наличие таких ограничений свидетельствует о том, что алкоголь уже полностью руководит вашим поведением.

«К концу моего пьянства у меня появилось множество правил, которые касались алкоголя. Я убеждала себя, что это признак разумной умеренности. Вместо этого, они были попыткой навести порядок в мире, который становился все более хаотичным из-за моего злоупотребления алкоголем», — отметила писательница.

Среди таких правил были запреты пить до того, как уснет ребенок, не употреблять крепкие напитки, не пить две ночи подряд или наедине. Однако существование этих рамок только создавало опасную иллюзию контроля.

Постоянная смена любимого напитка

Пытаясь убедить себя, что проблема заключается в конкретном виде алкоголя, а не в самой зависимости, люди начинают регулярно менять свои предпочтения.

«Когда мне исполнился 21 год, я перестала пить водку с колой и принялась пить водку с тоником — очевидно, проблема была в сочетании алкоголя и сахара, а не в сочетании алкоголя и меня самой. Позже я заменила водку вином. Проблема была в крепких спиртных напитках! Потом я постепенно заменила вино на пиво, потом пиво на слабоалкогольный эль, и наконец-то смирилась с тем, что проблема в алкоголе в целом», — рассказывает Гордон.

Она сравнивает это с человеком, который имеет аллергию на морепродукты, но надеется, что он пройдет, если вместо креветок съесть мидии.

Регулярное прохождение тестов на алкоголизм

Алкоголизм часто называют болезнью отрицания. Зависимые люди готовы проверять свои мусорные контейнеры и проходить сотни онлайн-опросов, чтобы доказать себе отсутствие проблемы.

«Не имело значения, ответила ли я „да“ на 19 из 20 вопросов — я сосредоточилась бы на том, на которое ответила „нет“, как на доказательство того, что у меня не может быть никаких серьезных проблем. Если вы одержимы желанием доказать, что вы не алкоголик, позвольте мне с уважением предположить, что в конечном счете будет гораздо проще просто принять тот факт, что вы им являетесь?» — отмечает журналистка.

Жизненный график строится вокруг «выпивки»

Даже если человек категорически не пьет днем, его мысли могут быть полностью поглощены ожиданием вечернего бокала вина. Все рабочее и жизненное расписание начинает подстраиваться под алкогольные планы.

«Если у меня была важная рабочая встреча во вторник утром, это означало, что я не могла пить в понедельник вечером, а значит мне приходилось покупать вино в воскресенье вечером. Планирование и разработка планов были бесконечны», — вспоминает Брайони.

Один бокал всегда ведет к полной потере контроля

Есть стереотип, что настоящие алкоголики пьют круглосуточно. Однако настоящая проблема определяется не количеством выпитого, а тем, как именно вы пьете.

«Я часто могла неделями обходиться без алкоголя. Но как только я решала выпить „всего один“ бокал вина, я тут же напивалась до беспамятства. Как бы я ни старалась, мне не удавалось контролировать себя. Мне действительно легче вообще не пить, чем выпить один или два бокала», — объясняет писательница.

Вместо обычного похмелья — экзистенциальные кризисы.

Для людей с зависимостью следующее утро после вечеринки превращается в настоящую психологическую пытку, которая сопровождается тотальной паранойей и невыносимым чувством стыда перед друзьями или знакомыми.

Оглядываясь на свой трудный путь, Гордон подводит итог главной истине: «И вот правда: если вы задаетесь вопросом: „Есть ли у меня проблемы с алкоголем?“, то, вероятно, уже знаете ответ. В этом нет ничего постыдного, стыда лишь изнурительная одержимость, которая пытается это отрицать».

