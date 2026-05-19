Скандал на "Евровидении-2026": выступление Верки Сердючки в финале вырезали из записи

Верка Сердючка на "Евровидении-2026"

В субботу, 16 мая, в Вене отгремел грандиозный финал международного песенного конкурса «Евровидение-2026», вокруг которого уже возник ряд возмущений.

В гранд-финале в интервал-акте зрителей развлекали попурри, в котором приняли участие звезды разных лет конкурса. Там выступали и украинцы — Верка Сердючка и Руслана. Так вот, вокруг номера первой возникли серьезные недоразумения.

Дело в том, что VERKA SERDUCHKA дважды появлялась на сцене во время попурри. Если же первое появление артистки можно увидеть в записи на YouTube-канале Eurovision Song Contest, то вот второе — нет. Финал попурри просто вырезали. У еврофанатов это вызвало серьезные недоразумения, поскольку они называют этот момент одним из самых ценных. Верка Сердючка тогда исполняла хит Volare, а весь зал пел с ней в унисон. Пользователи открывали видео, чтобы снова пересмотреть этот чувственный момент, а его в записи уже не было.

Где та часть, где Верка Сердючка пела Volare вместе со зрителями? Самый ценный момент!

Они вырезали Volare с Веркой Сердючкой в конце, когда вся аудитория пела. Несправедливо.

Редакция сайта ТСН.ua уже обратилась к команде Верки Сердючки за комментариями, чтобы расставить все точки над «и» и узнать, почему же исполнение Volare вырезали из видео Celebration! Eurovision at 70, которое было опубликовано на официальном канале конкурса.

Напомним, на «Евровидении-2026» победу одержала Болгария, а вот представительница Украины заняла девятое место.

