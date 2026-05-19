Скандал на "Євробаченні-2026": виступ Вєрки Сердючки у фіналі вирізали з запису

Вєрка Сердючка на "Євробаченні-2026"

Реклама

У суботу, 16 травня, у Відні відгримів грандіозний фінал міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2026«, довкола якого вже виникла низка обурень.

У гранд-фіналі в інтервал-акті глядачів розважали попурі, в якому взяли участь зірки різних років конкурсу. Там виступали й українці — Вєрка Сердючка та Руслана. Так от, довкола номера першої виникли серйозні непорозуміння.

Річ у тім, що VERKA SERDUCHKA двічі з’являлась на сцені під час попурі. Якщо ж першу появу артистки можна побачити в записі на YouTube-каналі Eurovision Song Contest, то от другу — ні. Фінал попурі просто вирізали. В єврофанів це викликало серйозні непорозуміння, оскільки вони називаються цей момент одним із найцінніших. Вєрка Сердючка тоді виконувала хіт Volare, а вся зала співала з нею в унісон. Користувачі відкривали відео, аби знову передивитися цей чуттєвий момент, а його в записі вже не було.

Реклама

Де та частина, де Вєрка Сердючка співала Volare разом із глядачами? Найцінніший момент!

Вони вирізали Volare з Вєркою Сердючкою наприкінці, коли вся аудиторія співала. Несправедливо…

Редакція сайту ТСН.ua вже звернулась до команди Вєрки Сердючки за коментарями, аби розставити всі крапки над «і» та дізнатися, чому ж виконання Volare вирізали з відео Celebration! Eurovision at 70, що було опубліковане на офіційному каналі конкурсу.

Нагадаємо, на «Євробаченні-2026» перемогу здобула Болгарія. А от представниця України посіла дев’яте місце. Нещодавно продюсер Михайло Ясинський назвав головний недолік конкурсного номера співачки LELÉKA.

Новини партнерів