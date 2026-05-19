Чоловік Олі Полякової здивував ставленням до нареченого доньки: єврейська родина та традиції

Вадим Буряковський

Чоловік Олі Полякової Вадим Буряковський відверто висловився про нареченого доньки Маші та прокоментував можливий перехід дівчини в юдаїзм.

Бізнесмен поділився подробицями знайомства з обранцем старшої доньки. За словами Буряковського, спершу він навіть не здогадувався про походження хлопця. Згодом з’ясувалося, що Еден Пассареллі виріс у релігійній єврейській родині. Його мама — ізраїльтянка, яка походить із родини ребе. Саме тому в домі суворо дотримуються юдейських традицій і побутових правил. Буряковський зізнався, що Машу це спершу навіть трохи збентежило.

«Виявляється, він єврей, у нього мама ізраїльтянка, і вона з родини ребе. І Маша, коли туди вперше потрапила, вона навіть боялася взяти не той ніж і порізати ним щось інше, а не те, для чого він призначений», — розповів чоловік співачки в інтерв’ю для каналу «Менора».

Маша Полякова з чоловіком / © instagram.com/mashapolyakova

Також бізнесмен звернув увагу на те, наскільки серйозно хлопець ставиться до віри. За словами Буряковського, навіть під час поїздок Еден не відмовляється від традицій і ретельно дотримується релігійних звичаїв. Зокрема, коли приїздив до України на свята, завжди мав із собою необхідні атрибути. Чоловік Полякової з повагою поставився до такої принциповості та дисципліни. Окремо він прокоментував і тему можливого ґіюру для доньки. Буряковський наголосив, що це має бути виключно особисте рішення Маші.

«Якщо життя складеться так, що вона вирішить прийняти ґіюр, — це означає, що її рішення має бути. Людина повинна сама для себе ухвалити рішення», — пояснив він.

Окрім цього, чоловік артистки не приховував симпатії до майбутнього зятя. Буряковський зізнався, що був приємно здивований ставленням Едена до Маші та тим, як уважно він про неї піклується. За його словами, хлопець буквально «пилинки здуває» з доньки та справді її кохає.

«Дуже хороший, я навіть не думав, що в Америці такі хороші єврейські хлопці. Він сам дуже симпатичний, з Маші пилинки здуває, мені це дуже приємно. Видно, що він кохає», — сказав Буряковський.

