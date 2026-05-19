У Польщі легковик з іноземцями влетів під вантажівку українця: двоє загиблих

Смертельна ДТП у Хжонстові, в Польщі за участю українця / © inpoland

У селі Хжонстово Поморського воєводства сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода за участю легкового автомобіля Opel та вантажівки Mercedes. Внаслідок зіткнення загинули двоє людей, ще одного чоловіка госпіталізували.

Про це повідомляє видання InPoland.

За попередніми даними правоохоронців, аварія сталася сьогодні, 19 травня, близько 6:00 на національній дорозі № 22. Водій легковика Opel, який прямував у напрямку міста Валч, на повороті втратив керування, після чого автомобіль виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з вантажівкою Mercedes.

У салоні легкового автомобіля перебували троє громадян Грузії. Від удару 43-річний водій та 43-річна пасажирка опинилися заблокованими всередині понівеченого авто. Вони загинули на місці події. Рятувальники деблокували тіла та провели серцево-легеневу реанімацію, проте повернути потерпілих до життя не вдалося.

Повідомляється, що ще одного пасажира Opel, 36-річного чоловіка, з травмами доставили до лікарняного закладу. За кермом вантажного автомобіля Mercedes перебував громадянин України. Повідомляється, що він в аварії не постраждав. Наразі поліція з’ясовує всі обставини та причини трагедії.

