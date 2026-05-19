В Польше легковушка с иностранцами влетела под грузовик украинца: двое погибших
В Польше произошло смертельное ДТП с участием легковушки и грузовика. Погибли два гражданина Грузии, еще один госпитализирован. За рулем грузовика находился украинец.
В селе Хжонстово Поморского воеводства произошло смертельное ДТП с участием легкового автомобиля Opel и грузовика Mercedes. В результате столкновения погибли два человека, еще один мужчина госпитализирован.
Об этом сообщает издание InPoland.
По предварительным данным правоохранителей, авария произошла сегодня, 19 мая, около 6:00 на национальной дороге № 22. Водитель легковушки Opel, направлявшийся в направлении города Валч, на повороте потерял управление, после чего автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Mercedes.
В салоне легкового автомобиля находились три гражданина Грузии. От удара 43-летний водитель и 43-летняя пассажирка оказались заблокированы внутри изуродованного авто. Они погибли на месте происшествия. Спасатели деблокировали тела и провели сердечно-легочную реанимацию, однако вернуть потерпевших к жизни не удалось.
Сообщается, что еще один пассажир Opel, 36-летний мужчина, с травмами был доставлен в больничное учреждение. За рулем грузового автомобиля Mercedes находился гражданин Украины. Сообщается, что он в аварии не пострадал. Полиция выясняет все обстоятельства и причины трагедии.
