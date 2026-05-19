Срок службы холодильника

Реклама

Покупка холодильника — это одна из важнейших инвестиций в бытовую технику для любой семьи. Поскольку это устройство работает непрерывно, он изнашивается интенсивнее других приборов. Однако многие владельцы не знают, на какой именно срок службы следует рассчитывать и когда ремонт становится экономически невыгодным. Аналитики американского издания SlashGear вместе обнародовали подробные данные о реальных сроках эксплуатации современных холодильников, а также назвали четкие маркеры, сигнализирующие о необходимости срочной замены техники.

Сколько лет служит холодильник: статистика и конструктивные нюансы

Согласно официальным данным Министерства энергетики США (DOE), средний срок службы современного холодильника составляет от 10 до 12 лет. Однако этот показатель не окончательный, ведь одни модели выходят из строя гораздо раньше, тогда как другие способны успешно работать до 20 лет. Реальный возраст техники полностью зависит от надежности производителя, конструктивных особенностей конкретного типа холодильника, а также от того, как именно вы его эксплуатируете и регулярно ли ухаживаете за ним.

Как показывает практика, архитектура и расположение камер оказывают существенное влияние на долговечность:

Реклама

Модели с верхней морозильной камерой наиболее долговечны. Благодаря простой конфигурации и проверенной временем инженерной схеме такие устройства реже выходят из строя.

Модели Side-by-Side (двухстворчатые) и варианты с французской дверцей (French door) имеют значительно меньший срок эксплуатации. Они оборудованы более сложными системами циркуляции воздуха и дополнительными подвижными элементами, что ускоряет общий износ системы.

Главной зоной риска являются встроенные автоматические устройства, которые производят лед и наливают холодную воду через дверцу. Эксперты подчеркивают, что наличие такой системы в несколько раз увеличивает риск поломки, поскольку она состоит из множества мелких изнашивающихся и ломающихся деталей.

Холодильники, которые владельцы устанавливают в неприспособленных помещениях, например в неотапливаемых или жарких гаражах или на балконах, ломаются значительно раньше из-за критических перегрузок компрессора.

Пять признаков того, что холодильник работает на грани возможностей

Специалисты призывают не ждать момента, когда холодильник полностью выключится и вся еда испортится, а обращать внимание на ранние симптомы деградации техники.

Появление воды или толстого слоя льда. Когда стенки и полки внутри камеры постоянно покрываются влагой, а морозилка в считанные дни зарастает снежной «шубой», это свидетельствует о том, что внутрь попадает теплый воздух из-за изношенных уплотнителей или сломалась система размораживания. Непрерывный и громкий грохот. Нормальный компрессор работает с периодическими паузами и сравнительно тихо. Если же мотор начинает сильно дребезжать, щелкать или гудит часами без остановки, это означает, что он работает на износ из-за повреждения внутренних узлов. Продукты портятся слишком быстро. Если молоко киснет в сутки, а свежие овощи и готовые блюда покрываются плесенью еще до истечения срока годности, прибор просто не может обеспечить необходимый уровень холода для безопасного хранения. Сильный перегрев задней панели. Если к задней стенке корпуса невозможно прикоснуться из-за жары, система работает с критической перегрузкой. Обычно это происходит из-за толстого слоя пыли на катушках конденсатора или истечения фреона. Большие суммы в платежках за свет. Неисправный или устаревший двигатель вынужден потреблять гораздо больше электричества, чтобы удержать нужную температуру внутри камеры, что сразу отражается на стоимости коммунальных услуг.

Как продлить жизнь технике: правила ухода

Чтобы холодильник успешно прошел 12-летний рубеж и работал максимально эффективно, эксперты рекомендуют регулярно выполнять простые процедуры обслуживания.

В первую очередь необходимо дважды в год очищать конденсаторные катушки. Пыль, грязь и шерсть домашних животных, которые оседают на них, мешают нормальному отводу тепла, из-за чего перегревается компрессор. Очистка катушек с помощью обычного пылесоса или щетки позволяет работать в нормальном режиме и существенно экономит электричество.

Реклама

Второе важное правило — правильное заполнение камер. Холодильник не должен пустовать, но его категорически запрещено забивать продуктами «под завязку». Для идеальной работы вентиляции и равномерного распределения холода камеры должны быть заполнены примерно на три четверти.

Также нужно регулярно мыть резиновые уплотнители двери теплой водой, чистая резина обеспечивает полную герметичность, не позволяя теплому воздуху из комнаты попадать внутрь.

Когда покупать новый холодильник

Эксперты SlashGear рекомендуют пользоваться простым коммерческим правилом. Если стоимость устранения поломки (особенно когда речь идет о замене компрессора или головной платы управления) превышает половину стоимости нового холодильника, тратить деньги на ремонт нет смысла.

Кроме того, если вашему прибору уже более 10 лет и он начал регулярно ломаться, покупка новой энергоэффективной модели будет гораздо выгоднее в долгосрочной перспективе.

Реклама

Новости партнеров