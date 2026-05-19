Увольнение по состоянию здоровья в Украине: какие три выплаты гарантированы законом
В Украине разъяснили правила выплат при увольнении работника по состоянию здоровья.
Работники, увольняемые из-за состояния здоровья, имеют право на обязательные выплаты. В частности, им должны выплатить выходное пособие размером, по меньшей мере, в один средний месячный заработок.
Об этом сообщило одно из управлений Государственной службы по труду.
В ведомстве отметили, что расторжение трудового договора в таких обстоятельствах регулируется пунктом 2 статьи 40 Кодекса законов о труде Украины (КЗоТ). Согласно нормам законодательства, в день увольнения работодатель обязан выплатить работнику три составляющие:
заработную плату за фактически отработанное время до момента увольнения;
денежную компенсацию за все дни неиспользованных отпусков (ст. 83 КЗоТ);
выходное пособие (ст. 44 КЗоТ).
Размер выходного пособия по статье 44 КЗоТ не может быть меньше среднего месячного заработка работника. Однако предприятия, не финансируемые из государственного бюджета, вправе прописать в коллективном договоре больший размер этой выплаты.
По разъяснению Гоструда, работодатель обязан должным образом оформить основание для увольнения, своевременно провести полный расчет и проверить коллективный договор на наличие дополнительных гарантий для работника.
В случае невыплаты работодателем всех причитающихся сумм, уволенный работник имеет право обратиться с заявлением в Гоструд или подать иск в суд для защиты своих прав.
