Звільнення за станом здоров’я в Україні: які три виплати гарантовані законом

Працівники, яких звільняють через стан здоров’я, мають право на обов’язкові виплати. Зокрема, їм мають виплатити вихідну допомогу розміром щонайменше в один середній місячний заробіток.

Про це повідомило одне з управлінь Державної служби з питань праці.

У відомстві зазначили, що розірвання трудового договору за таких обставин регулюється пунктом 2 статті 40 Кодексу законів про працю України (КЗпП). Відповідно до норм законодавства, у день звільнення роботодавець зобов’язаний виплатити працівникові три складові:

заробітну плату за фактично відпрацьований час до моменту звільнення;

грошову компенсацію за всі дні невикористаних відпусток (ст. 83 КЗпП);

вихідну допомогу (ст. 44 КЗпП).

Розмір вихідної допомоги за статтею 44 КЗпП не може бути меншим за середній місячний заробіток працівника. Проте підприємства, які не фінансуються з державного бюджету, мають право прописати в колективному договорі більший розмір цієї виплати.

За роз’ясненням Держпраці, роботодавець зобов’язаний належним чином оформити підставу для звільнення, вчасно провести повний розрахунок та перевірити колективний договір на наявність додаткових гарантій для працівника.

У разі невиплати роботодавцем усіх належних сум, звільнений працівник має право звернутися із заявою до Держпраці або подати позов до суду для захисту своїх прав.

