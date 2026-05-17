Які професії в Україні дають право на ранню пенсію

Розмір пенсії за вислугу років залежить від набутого стажу, доходу з якого сплачують страхові внески

Законодавством України передбачено пільгові умови виходу на пенсію для деяких категорій громадян. Це стосується українців, які працювали в умовах особливо шкідливого або важкого виробництва.

Про те, хто може вийти на пенсію раніше за інших, пояснили в Пенсійному фонді України.

Пільгові умови призначення пенсії за віком діють для людей, які мають достатній стаж роботи у важких або шкідливих умовах та досягли певного пенсійного віку.

Незалежно від останнього місця роботи пільга надається працівникам, які повний робочий день трудились на підземних роботах або на роботах з особливо шкідливими та важкими умовами праці після досягнення 50 років.

Вимоги до стажу у таких працівників такі:

від 20 років 6 місяців до 25 років, з них не менше 10 років на зазначених роботах — у чоловіків

від 15 років 6 місяців до 20 років, з них не менше 7 років 6 місяців на зазначених роботах — у жінок

Навіть якщо працівник не має відповідної кількості стажу, але половину часу він трудився на шкідливих роботах, його пенсійний вік може бути знижений:

Чоловікам — на 12 місяців за кожний рік шкідливої роботи

Жінкам — на 16 місяців за кожний рік шкідливої роботи

Для кого ще діють пільгові умови

Працівники, які були залучені до робіт за списком №2, мають право вийти на пенсію у 55 років (для жінок вік підвищується поступово до 55 років).

Для цього потрібен стаж:

від 25 років 6 місяців до 30 років, з них не менше 12 років 6 місяців на зазначених роботах — у чоловіків

від 20 років 6 місяців до 25 років, з них не менше 10 років на шкідливих роботах — у жінок

Перелік виробництв, професій і посад, робота на яких дає право на ранню пенсію, затверджується постановами Кабінету міністрів України. Водночас право на пільгову пенсію визначається за списками, що діяли в період роботи особи.

Пенсії в Україні — останні новини

В Україні дехто з пенсіонерів має обов’язково пройти процедуру фізичної ідентифікації, щоб продовжувати отримувати пенсійні виплати. Пенсіонерам, які виїхали з тимчасово окупованих територій і проживають на підконтрольній Україні території, від січня цього року року виплата пенсії здійснюється за умови надання повідомлення про неотримання пенсійного забезпечення від держави-агресорки РФ.

Наразі триває поступове посилення вимог до страхового стажу для виходу на пенсію. Саме тому частині громадян доведеться працювати довше, бо без необхідної кількості офіційно відпрацьованих років отримати пенсійні виплати у 60 років не вийде.

