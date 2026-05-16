Оформити пенсію стало простіше: що змінилося для українців

В Україні можна оформити пенсію не виходячи з дому — без походу до Пенсійного фонду. Варто лише подати заяву онлайн — достатньо смартфона і «Дії».

Про це повідомляють у Пенсійному фонді.

Для оформлення пенсійних виплат онлайн не є обов’язковим кваліфікований електронний підпис (КЕП), достатньо «Дії.Підпис».

завантажити мобільний застосунок «Дія» на смартфон;

активувати «Дія.Підпис» у застосунку;

використовуйте смартфон для підтвердження особи під час оформлення пенсії на комп’ютері.

Що потрібно оформлення пенсії онлайн

Для подання заяви знадобляться скановані копії документів. Важливо сканувати оригінали документів:

скани повинні бути кольоровими, чіткими та читабельними;

назви файлів мають відповідати типу документа;

допустимі формати файлів: JPG або PDF;

максимальний розмір кожного файлу — 1 МБ.

Подання заяви через вебпортал ПФУ

Зайдіть до особистого кабінету на вебпорталі електронних послуг ПФУ через комп’ютер. У правому верхньому куті натисніть «Вхід» та оберіть «Увійти до системи» через «Дія.Підпис». У новому вікні натисніть «Отримати код для входу». Відскануйте QR-код за допомогою застосунку «Дія» (опція сканування QR-коду). На смартфоні натисніть «Підтвердити». Активуйте «Дія.Підпис», пересунувши кнопку активації вправо. Підтвердіть особу через перевірку за фото та натисніть мо «Далі». Введіть на телефоні п’ятизначний код для накладання «Дія.Підпису» (якщо використовуємо вперше — запам’ятовуємо код). Якщо все виконано правильно, на смартфоні з’явиться напис «Підтверджено», а вхід до вебпорталу ПФУ відбудеться автоматично.

Заповнення заяви

В особистому кабінеті обиріть «Щодо пенсійного забезпечення», далі — «Заява на призначення пенсії». Вкажіть тип пенсії. Наприклад, «Пенсія за вислугу років». Заповніть анкету та натисніть «Продовжити». Завантажте скан-копії документів (кнопка «Додати файл») та натисніть «Сформувати заяву». Підпишіть заяву за допомогою «Дія.Підпису» та надішліть її до ПФУ («Підписати та відправити до ПФУ»). Слідкуємо за статусом заяви у розділі «Мої звернення».

Нагадаємо, українці, яким не вистачає страхового стажу для виходу на пенсію, можуть його «докупити». Існують прості та законні механізми добровільних внесків, які дозволяють сформувати майбутні виплати без офіційного працевлаштування.

