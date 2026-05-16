"Динамо" з голом Ярмоленка обіграло "Полтаву" та зберегло шанси на "бронзу" УПЛ

"Полтава" — "Динамо" / facebook.com/SCPoltava

"Динамо" обіграло "Полтаву" в матчі 29-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського в Києві завершився з рахунком 0:2 .

Підопічні Ігоря Костюка відкрили рахунок на самому початку зустрічі. Вже на 3-й хвилині Андрій Ярмоленко реалізував пенальті, який було призначено за фол воротаря полтавців Микити Мінчева проти 19-річного форварда киян Віталія Лобка, який дебютував за головну команду "Динамо".

Для 36-річного Ярмоленка це 123-й гол в УПЛ. Він впритул наблизився до бомбардирського рекорду чемпіонату України, зрівнявшись з колишнім форвардом "біло-синіх" Сергієм Ребровим.

Рекордсменом УПЛ за кількістю забитих голів залишається ще один екснападник "Динамо" Максим Шацьких, на рахунку якого 124 м'ячі.

Наприкінці поєдинку столичний клуб збільшив свою перевагу — на 90+1-й хвилині голом відзначився панамський форвард Едуардо Герреро, замкнувши простріл Назара Волошина.

Завдяки цій перемозі "Динамо" (54 очки) гарантувало собі фініш у топ-4 УПЛ. Кияни також зберегли теоретичні шанси на "бронзу", скоротивши відставання від "Полісся", яке з матчем у запасі йде третім, до одного бала.

"Полтава" (12 пунктів), яка ще раніше втратила шанси на збереження прописки в елітному дивізіоні, замикає турнірну таблицю.

У заключному турі УПЛ кияни 24 травня приймуть "Кудрівку", а полтавці днем раніше позмагаються з "Епіцентром".

Перед цим "Динамо" зіграє у фіналі Кубка України з "Черніговом", який виступає в Першій лізі. Вирішальний матч відбудеться 20 травня на "Арені Львів".

Крім трофею, переможець Кубка України отримає право наступного сезону зіграти в першому кваліфікаційному раунді Ліги Європи.

