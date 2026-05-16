ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
132
Час на прочитання
2 хв

"Динамо" з голом Ярмоленка обіграло "Полтаву" та зберегло шанси на "бронзу" УПЛ

Лідер столичного клубу впритул наблизився до бомбардирського рекорду чемпіонату України.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Коментарі
"Полтава" — "Динамо"

"Полтава" — "Динамо" / facebook.com/SCPoltava

"Динамо" обіграло "Полтаву" в матчі 29-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського в Києві завершився з рахунком 0:2.

Підопічні Ігоря Костюка відкрили рахунок на самому початку зустрічі. Вже на 3-й хвилині Андрій Ярмоленко реалізував пенальті, який було призначено за фол воротаря полтавців Микити Мінчева проти 19-річного форварда киян Віталія Лобка, який дебютував за головну команду "Динамо".

Для 36-річного Ярмоленка це 123-й гол в УПЛ. Він впритул наблизився до бомбардирського рекорду чемпіонату України, зрівнявшись з колишнім форвардом "біло-синіх" Сергієм Ребровим.

Рекордсменом УПЛ за кількістю забитих голів залишається ще один екснападник "Динамо" Максим Шацьких, на рахунку якого 124 м'ячі.

Наприкінці поєдинку столичний клуб збільшив свою перевагу — на 90+1-й хвилині голом відзначився панамський форвард Едуардо Герреро, замкнувши простріл Назара Волошина.

Огляд матчу "Полтава" — "Динамо"

Завдяки цій перемозі "Динамо" (54 очки) гарантувало собі фініш у топ-4 УПЛ. Кияни також зберегли теоретичні шанси на "бронзу", скоротивши відставання від "Полісся", яке з матчем у запасі йде третім, до одного бала.

"Полтава" (12 пунктів), яка ще раніше втратила шанси на збереження прописки в елітному дивізіоні, замикає турнірну таблицю.

У заключному турі УПЛ кияни 24 травня приймуть "Кудрівку", а полтавці днем раніше позмагаються з "Епіцентром".

Перед цим "Динамо" зіграє у фіналі Кубка України з "Черніговом", який виступає в Першій лізі. Вирішальний матч відбудеться 20 травня на "Арені Львів".

Крім трофею, переможець Кубка України отримає право наступного сезону зіграти в першому кваліфікаційному раунді Ліги Європи.

Раніше повідомлялося, що "Шахтар" розгромив "Полтаву" та достроково став чемпіоном УПЛ.

Також ми розповідали, що "Шахтар" отримав пряму путівку до основного раунду Ліги чемпіонів-2026/27.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
132
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie