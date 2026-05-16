До кави радять додавати незвичний інгредієнт: у чому його користь

Кава / © Pixabay

Реклама

Кава є не лише способом швидко збадьоритися, а й напоєм із корисними властивостями для організму. Останнім часом дедалі більшої популярності набирає поєднання кави з фісташковою пастою, яку додають як до десертів, так і до гарячих напоїв.

Про це повідомило видання Teraz Gotuje.

Зазвичай смак кави покращують цукром, вершками або сиропами. Втім, такі добавки не вважаються найкращим вибором для щоденного вживання. Натомість альтернативою можуть бути натуральні інгредієнти, зокрема фісташкова паста без цукру та пальмової олії.

Реклама

Чим корисна кава з фісташковою пастою для організму

Помірне вживання кави позитивно впливає на нервову систему, допомагає підтримувати пам’ять і концентрацію, а також може бути корисним для профілактики нейродегенеративних захворювань, серед яких хвороби Альцгеймера та Паркінсона. Крім того, каві приписують антиоксидантні властивості та здатність підтримувати обмін речовин.

Також напій може допомагати регулювати рівень цукру та холестерину в крові й позитивно впливати на роботу серцево-судинної системи.

Фісташки своєю чергою містять ненасичені жирні кислоти, які підтримують функцію серця та сприяють зниженню рівня «поганого» холестерину. Окрім цього, вони мають низький глікемічний індекс, тому можуть бути частиною раціону людей із діабетом або інсулінорезистентністю.

У складі фісташок також є вітамін Е, вітаміни групи B, калій, цинк та каротиноїди. Крім цього, вони містять флавоноїди, яким приписують протизапальні властивості.

Реклама

Як готувати каву з фісташковою пастою

Домашню фісташкову пасту можна приготувати самостійно. Для цього знадобляться очищені несолоні фісташки, оливкова олія та дрібка солі. За бажанням додають підсолоджувач. Спочатку горіхи обсмажують, після чого збивають усі інгредієнти у блендері до однорідної консистенції.

Для приготування кави з фісташковою пастою до чашки додають дві чайні ложки пасти, вливають спінене молоко та порцію еспресо. Зверху напій можна посипати подрібненими фісташками.

Нагадаємо, дрібка солі в чорній каві може кардинально змінити смак напою. Цей простий трюк допомагає прибрати гіркоту без цукру.

Новини партнерів