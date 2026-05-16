Учені відкрили новий ефект від кави

Кава

Кава може поступово змінювати реакцію мозку на дотик та рухи власного тіла.

Про нове дослідження пише Independent.

Звичайні дози приблизно однієї-двох чашок кави на день містять від 50 до 400 мг активного кофеїну. Нове дослідження оцінило, як звичайні та високі дози кофеїну впливають на певний процес у мозку.

Учені стимулювали моторну кору пацієнтів магнітними імпульсами за допомогою неінвазивного методу, а потім вимірювали реакцію їхнього мозку. Вони з’ясували, що кофеїн збільшує здатність мозку обмежувати м’язову реакцію після дотику.

Дослідники вважають, що кофеїн діє, блокуючи білки аденозинових рецепторів у мозку. Блокування рецепторів може призвести до збільшення рівня ацетилхоліну, хімічного месенджера, який допомагає контролювати взаємодію наших органів чуття та руху м’язів.

Скільки пити, щоб не нашкодити здоров’ю

Експерти сходяться на думці, що «золота середина» для настрою — це 1–2 чашки на день

Менше: може не дати ефекту

Більше: ризик отримати тривожність, нервозність та проблеми зі сном

Лікарі радять уникати кофеїну за 6–12 годин до сну. Також варто бути обережними людям, схильним до тривожних розладів — їм кава може лише погіршити самопочуття.

Експерти зазначають, якщо ви п’єте 1–2 чашки на день і почуваєтеся чудово — нічого змінювати не треба. Ритуал і смак самі по собі можуть приносити радість.

Але якщо ви не п’єте кави, починати заради покращення настрою не варто.

Раніше повідомлялося, що кофеїн здатний покращити концентрацію та настрій, але для кавоманів цей ефект може бути ілюзорним.

