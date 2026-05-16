Ученые открыли новый эффект от кофе

Кофе

Кофе может постепенно изменять реакцию мозга на ощупь и движения собственного тела.

О новом исследовании пишет Independent.

Обычные дозы около одной-двух чашек кофе в день содержат от 50 до 400 мг активного кофеина. Новое исследование оценило, как обычные и высокие дозы кофеина влияют на процесс в мозге.

Ученые стимулировали моторную кору пациентов магнитными импульсами с помощью неинвазивного метода, затем измеряли реакцию их мозга. Они выяснили, что кофеин увеличивает способность мозга ограничивать мышечную реакцию после прикосновения.

Исследователи полагают, что кофеин действует, блокируя белки аденозиновых рецепторов в мозге. Блокирование рецепторов может привести к увеличению уровня ацетилхолина, химического мессенджера, помогающего контролировать взаимодействие наших органов чувств и движения мышц.

Сколько пить, чтобы не навредить здоровью

Эксперты сходятся во мнении, что «золотая середина» для настроения — это 1–2 чашки в день

Меньше: может не дать эффекта

Больше: риск получить тревожность, нервозность и проблемы со сном

Врачи советуют избегать кофеина за 6–12 часов до сна. Также следует быть осторожными людям, склонным к тревожным расстройствам — им кофе может только усугубить самочувствие.

Эксперты отмечают, если вы пьете 1-2 чашки в день и чувствуете себя отлично — ничего менять не надо. Ритуал и вкус сами по себе могут доставлять радость.

Но если вы не пьете кофе, начинать для улучшения настроения не стоит.

Ранее сообщалось, что кофеин способен улучшить концентрацию и настроение, но для кофеманов этот эффект может быть иллюзорным.

