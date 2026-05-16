Один із найбільших виробників цукру закрив експорт: ринок готується до дефіциту

Уряд Індії запровадив повну заборону на експорт цукру, яка діятиме до кінця вересня 2026 року. Серед причин такого рішення — зростання внутрішніх цін і слабший, ніж очікувалося, урожай цукрової тростини.

Про це повідомляє Bloomberg.

Розпорядження не поширюється на цукор, який експортується до ЄС та США у межах особливих угод. Вони дозволяють експортерам постачати до зазначених регіонів певні обсяги цукру із застосуванням істотно знижених або нульових мит.

Наразі світові ціни на цукор впали до п’ятирічних мінімумів. На Лондонській біржі ф’ючерси на білий цукор опустилися до 397 доларів за тонну, це мінус 28,5% за рік, а в Нью-Йорку тростинний цукор здешевшав до рівнів жовтня 2020 року.

Додатковий тиск на ринок створюють погодні ризики. Наступний урожай, який стартує восени, може постраждати через слабший за норму сезон мусонів. Синоптики також попереджають про вплив кліматичного явища Ель-Ніньйо.

Вихід Індії з ринку може підштовхнути світові ціни на цукор вгору. Це підтверджує і попередній досвід, коли Індія 2023 року припиняла постачання цукру, тоді світові ціни одразу відреагували зростанням.

Раніше повідомлялося, що світові ціни на цукор досягли найнижчої позначки від жовтня 2020 року. Головним фактором обвалу ринку аналітики називають масове поширення препаратів для схуднення (GLP-1), таких як Ozempic та Wegovy. Нові медичні тренди змушують споживачів відмовлятися від солодощів на користь білкової їжі. Це і спричинило різке падіння попиту на розвинених ринках.

