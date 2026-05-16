Дерев’яні меблі, які переживуть десятиліття / © Associated Press

Реклама

Дерев’яні меблі — це вже давно не просто «класика інтер’єру». У світі, де тренди змінюються щосезону, саме дерево залишається символом затишку, якості та дому «з історією», про це розповіло видання Real Simple. Масивний дубовий стіл, світлий комод із ясена чи вінтажні тикові стільці додають простору тепла, якого не здатен створити жоден пластик чи метал. Але навіть найякісніші меблі потребують правильного догляду. І хороша новина у тому, що для цього не потрібні дорогі засоби чи складні ритуали.

Останні кілька років дизайнери інтер’єру буквально повернули дерево на п’єдестал. Натуральні фактури, екологічність, довговічність і здатність красиво старіти зробили дерев’яні меблі головним елементом сучасних квартир, від мінімалізму до скандинавського стилю чи «тихої розкоші».

Причина популярності проста, адже дерево живе разом із домом. Воно змінює відтінок, накопичує маленькі сліди життя, стає теплішим візуально та емоційно. Але саме через свою натуральність деревина чутлива до сонця, вологи, перепадів температур і навіть побутових звичок.

Реклама

Головна помилка більшості людей — думати про дерев’яні меблі лише тоді, коли на них уже з’явилися плями, подряпини чи деформація. Насправді ж довговічність дерева створюється щоденними дрібницями.

Ставтеся до дерева так, ніби це шкіра

Можливо, звучить дивно, але це одна з найточніших порад від меблевих експертів. Дерево, як і шкіра, реагує на сонце, сухість, надмірну вологу та різкі температури.

Пряме сонячне світло поступово «випалює» колір меблів. Це особливо помітно на темних породах дерева, як от горіху, дубі чи тиковій деревині. А надто сухе повітря може спричинити мікротріщини чи деформацію. Саме тому варто:

не ставити меблі під прямі сонячні промені

використовувати штори чи легкі фіранки для фільтрації світла

уникати різких перепадів вологості у кімнаті

Особливо актуально це взимку, коли опалення буквально «висушує» повітря у квартирах.

Реклама

Доглядайте за меблями так, ніби щойно їх купили

Є проста звичка, яка може подовжити життя дерев’яним меблям на десятиліття — щодня поводьтеся з ними акуратно, а не лише «у свята». Саме тому варто:

використовувати підставки під гарячий посуд

ставити склянки лише на підставки

приклеювати м’які накладки на ніжки стільців і столів

одразу витирати будь-які рідини

І тут важливий саме фактор швидкості. Якщо вода, кава чи вино залишаються на поверхні надовго, дерево починає вбирати вологу, а покриття руйнуватися. Для щоденного догляду достатньо злегка вологої серветки, після якої поверхню потрібно витерти насухо.

Агресивна хімія — головний ворог деревини

Багато людей помилково думають, що чим сильніший засіб для чищення, тим краще результат. Але для дерев’яних меблів все працює навпаки. Агресивні засоби з аміаком, відбілювачами чи сильними лугами можуть назавжди пошкодити покриття, залишити матові плями чи навіть змінити колір дерева.

Натомість використовуйте максимально делікатний догляд:

Реклама

кілька крапель м’якого засобу для миття посуду

тепла вода

м’яка тканина чи губка

Для складніших забруднень можна додати трохи білого оцту, він допомагає прибрати жир і наліт, не пошкоджуючи поверхню. І ще одна важлива деталь полягає у тому, що дерево не любить жорсткого тертя. Не потрібно активно «відраювати» пляму, краще дати мильному розчину зробити свою роботу.

Не перевантажуйте шухляди

Навіть це впливає на довговічність меблів. Переповнені шухляди створюють постійне навантаження на напрямні та каркас меблів. З часом вони починають провисати, деформуватися та погано закриватися. Це особливо стосується комодів, кухонних систем і старих дерев’яних меблів. Краще:

не перевантажувати нижні шухляди важкими речами

плавно закривати дверцята та ящики

періодично перевіряти фурнітуру

Це звучить банально, але саме акуратне щоденне користування найчастіше визначає, чи матимуть меблі дорогий вигляд через 20 років.

Ідеальні меблі — не завжди бездоганні

Мабуть, найприємніша порада — не намагайтеся зберегти дерево «стерильним». Невеликі подряпини, потертості чи сліди часу — не дефекти, а характер. Саме через це натуральне дерево цінується більше за штучні матеріали.

Реклама

З роками дерев’яні меблі вкриваються легкою патиною — благородним ефектом старіння, який робить їх ще красивішими. Сьогодні інтер’єрні тренди дедалі більше відходять від ідеальної «глянцевої картинки» до живого, справжнього дому. І дерево чудово підтримує цю естетику.

На відміну від меблів із масмаркету, які часто змінюють кожні кілька років, якісне дерево може служити поколіннями. Саме тому вінтажні дерев’яні столи, буфети чи комоди сьогодні знову стають об’єктами полювання дизайнерів і колекціонерів.

До того ж дерево — один із найекологічніших матеріалів для дому. Воно довговічне, підлягає реставрації та не виходить із моди.

Новини партнерів