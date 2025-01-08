Як почистити дерев’яні меблі

Навчитися правильно чистити дерев’яні меблі — це ключ до збереження їхньої якості та зовнішнього вигляду, а повернути природний блиск дерев’яним меблям легше, ніж ви думаєте.

Видання RealSimple надало поради, як доглядати за дерев’яними меблями, щоб вони залишалися красивими та мов нові. Такі елементи, як пил, шкірний жир, плями від води та залишки засобів для чищення, можуть накопичуватися, залишаючи липкі сліди.

Як часто чистити дерев’яні меблі

Щотижневе чищення дерев’яних меблів — це оптимальний графік. Протирайте пил хоча б раз на тиждень, щоб уникнути подряпин (або частіше, якщо у вас є діти чи домашні тварини). Якщо трапляються розлиття чи плями, очищуйте їх негайно.

Перед тим як витирати меблі, приберіть усі предмети, які стоять на поверхні: свічки, рамки для фото, декор. Витирати пил навколо них неефективно.

Боротися з накопиченими залишками потрібно якнайшвидше. Якщо регулярно чистити меблі, застарілі плями буде легше видалити.

Що потрібно для чищення дерев’яних меблів

Рушники з мікрофібри

М’яке мило для посуду

Мінеральний спирт (за бажанням)

Марля (опціонально)

Напівтвердий поліроль для меблів без силікону (за бажанням)

Як чистити дерев'яні меблі мийним засобом для посуду

Крок 1: Протріть меблі

Протріть меблі злегка вологою тканиною з мікрофібри, щоб зняти пил та бруд. Використовуйте бавовняну тканину, щоб уникнути подряпин. Потім швидко витріть насухо іншою тканиною. Вода на деревині може викликати деформацію.

Крок 2: Очистьте липкі залишки

Якщо на поверхні меблів залишилися липкі плями, додайте краплю мила для посуду на тканину та перевірте невелику ділянку. Якщо обробка деревини не пошкоджується, змішайте кілька крапель мила з водою та зітріть пляму.

Крок 3: Використовуйте мінеральний спирт (необов’язково)

Для складніших забруднень можна застосувати мінеральний спирт. Перевірте його дію на непомітній ділянці меблів. У добре провітреному приміщенні наносьте спирт на тканину та обережно протирайте липкі місця.

Як продовжити життя дерев’яним меблям

Полірування

Щоб захистити меблі та надати їм блиску, використовуйте поліроль:

Нанесіть його за допомогою марлі.

Дайте поліролю кілька хвилин для вбирання.

Відполіруйте меблі чистою тканиною.

Захистіть поверхні

Накрийте меблі тканинними скатертинами чи використовуйте пiдставки. Уникайте пластикових підкладок, адже вони можуть подряпати деревину.

Уникайте природних факторів

Тримайте меблі якомога далі від прямих сонячних променів, джерел тепла та вологи. Використовуйте жалюзі чи штори, щоб захистити дерев’яні меблі від вигоряння.

Видалення плям від води

Нанесіть зубну пасту на пляму. Потріть бавовняною тканиною, поки пляма не зникне. Якщо це не допомогло, змішайте зубну пасту з харчовою содою. Видаліть залишки чистою тканиною та ретельно висушіть.

Поради:

Чи можна чистити дерев'яні меблі оцтом: дистильований оцет безпечний для більшості меблів. Проте завжди перевіряйте його дію на невеликiй дiлянцi перед використанням.

Чи варто використовувати засiб для чищення скла: ні, адже він може пошкодити деревину та залишити плями. Краще обирати спеціальні засоби.

Чи можна використовувати дезінфікуючi серветки: так, але лише пiсля перевірки на непомітній ділянці. Дезінфікуючі серветки зазвичай безпечні для оброблених дерев’яних меблів.

Дотримуючись цих порад, ви збережете дерев’яні меблі в їх найкращому стані на довгі роки.

Ми також писали про те, як тримати у чистоті кухонні деревʼяні дошки.

Читайте також: