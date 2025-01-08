Как почистить деревянную мебель

Научиться правильно чистить деревянную мебель – это ключ к сохранению ее качества и внешнего вида, а вернуть естественный блеск деревянной мебели легче, чем вы думаете.

Издание RealSimple предоставило советы, как ухаживать за деревянной мебелью, чтобы она оставалась красивой и новой.

Как часто чистить деревянную мебель

Еженедельная чистка деревянной мебели – это оптимальный график. Протирайте пыль хотя бы раз в неделю, чтобы избежать царапин (или чаще, если у вас есть дети или домашние животные). Если случаются разлития или пятна, очищайте их немедленно.

Перед тем как вытирать мебель, уберите все предметы, стоящие на поверхности: свечи, рамки для фото, декор. Вытирать пыль вокруг них неэффективно.

Бороться с накопленными остатками нужно как можно быстрее. Если регулярно чистить мебель, устаревшие пятна будет легче удалить.

Что нужно для чистки деревянной мебели

Полотенца из микрофибры

Мягкое мыло для посуды

Минеральный спирт (по желанию)

Марля (опционально)

Полутвердый полироль для мебели без силикона (по желанию)

Как чистить деревянную мебель моющим средством для посуды

Шаг 1: Протрите мебель

Протрите мебель слегка влажной тканью из микрофибры, чтобы снять пыль и грязь. Используйте хлопчатобумажную ткань, чтобы избежать царапин. Затем быстро протрите досуха другой тканью. Вода на древесине может вызвать деформацию.

Шаг 2: Очистите липкие остатки

Если на поверхности мебели остались липкие пятна, добавьте каплю мыла на ткань и проверьте небольшой участок. Если древесина не повреждается, смешайте несколько капель мыла с водой и сотрите пятно.

Шаг 3: Используйте минеральный спирт (необязательно)

Для более сложных загрязнений можно применить минеральный спирт. Проверьте его действие на незаметном участке мебели. В хорошо проветренном помещении наносите спирт на ткань и осторожно протирайте липкие места.

Как продлить жизнь деревянной мебели

Полировка

Чтобы защитить мебель и придать ей блеск, используйте полироль:

Нанесите его с помощью марли.

Дайте полиролю несколько минут для впитывания.

Отполируйте мебель чистой тканью.

Защитите поверхности

Накройте мебель тканевыми скатертями или используйте подставки. Избегайте пластиковых подложек, ведь они могут поцарапать древесину.

Избегайте природных факторов

Держите мебель как можно дальше от прямых солнечных лучей, источников тепла и влаги. Используйте жалюзи или шторы для защиты деревянной мебели от выгорания.

Удаление пятен от воды

Нанесите зубную пасту на пятно. Потрите хлопчатобумажной тканью, пока пятно не исчезнет. Если это не помогло, смешайте зубную пасту с пищевой содой. Удалите остатки чистой тканью и тщательно высушите.

Советы:

Можно ли чистить деревянную мебель уксусом: дистиллированный уксус безопасен для большинства видов мебели. Однако всегда проверяйте его действие на небольшом участке перед использованием.

Стоит ли использовать чистящее средство: нет, ведь оно может повредить древесину и оставить пятна.

Можно ли использовать дезинфицирующие салфетки: да, но после проверки на незаметном участке Дезинфицирующие салфетки обычно безопасны для обработанной деревянной мебели.

Следуя этим советам, вы сохраните деревянную мебель в ее лучшем состоянии на долгие годы.

Мы также писали о том, как содержать в чистоте кухонные деревянные доски.

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