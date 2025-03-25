Враг продвинулся на Луганщине и Запорожье – DeepState

В то же время ВСУ отбросили оккупантов в Донецкой области.

Появилась обновленная карта боевых действий по состоянию на 25 марта. Есть продвижение врага в Луганской и Запорожской областях. В то же время ВСУ отбросили врага в Донецкой области.

Об этом сообщает украинский аналитический OSINT-проект DeepState.

"Карта обновлена. Силы обороны Украины отбросили противника возле Андреевки (Донецкая область – ред.). Враг продвинулся возле Мелового (Луганская область – ред.), Пятихаток (Запорожская область – ред.) и Малых Щербаков (Запорожская область – ред.)", – говорится в сообщении.

Также DeepState отмечает, что бои продолжаются возле Демидовки на Белгородщине.

Напомним, продвижение врага на Покровском направлении остановилось из-за больших потерь.