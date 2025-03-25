Ворог просунувся на Луганщині та Запоріжжі – DeepState

З'явилася оновлена мапа бойових дій станом на 25 березня. Є просування ворога на Луганщині та Запоріжжі. Водночас ЗСУ відкинули ворога на Донеччині.

Про це повідомляє український аналітичний OSINT-проєкт DeepState.

"Мапу оновлено. Сили оборони України відкинули противника біля Андріївки (Донецька область – ред.). Ворог просунувся біля Мілового (Луганська область – ред.), П'ятихаток (Запорізька область – ред.) та Малих Щербаків (Запорізька область – ред.)", – йдеться у повідомленні.

Також DeepState зазначає, що бої тривають біля Демидівки на Бєлгородщині.

Нагадаємо, просування ворога на Покровському напрямку зупинилося через великі втрати.