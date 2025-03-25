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Ворог просунувся на Луганщині та Запоріжжі – DeepState

Ворог просунувся на Луганщині та Запоріжжі – DeepState

ЗСУ / Фото: Сили спеціальних операцій ЗСУ

Водночас ЗСУ відкинули окупантів на Донеччині.

З'явилася оновлена мапа бойових дій станом на 25 березня. Є просування ворога на Луганщині та Запоріжжі. Водночас ЗСУ відкинули ворога на Донеччині.

Про це повідомляє український аналітичний OSINT-проєкт DeepState.

"Мапу оновлено. Сили оборони України відкинули противника біля Андріївки (Донецька область – ред.). Ворог просунувся біля Мілового  (Луганська область – ред.), П'ятихаток  (Запорізька область – ред.) та Малих Щербаків (Запорізька область – ред.)", – йдеться у повідомленні.

Також DeepState зазначає, що бої тривають біля Демидівки на Бєлгородщині.

Нагадаємо, просування ворога на Покровському напрямку зупинилося через великі втрати.

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