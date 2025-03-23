Військовий оглядач сказав, де невдовзі можуть активізуватися росіяни

Армія РФ намагатиметься просуватися на Костянтинівку. Це потрібно, щоб відкрити ворота на Слов'яно-Краматорську агломерацію.

Про це в ефірі 24 Каналу сказав військовий оглядач Денис Попович.

"З цього трикутника Торецьк – Часів Яр – Костянтинівка ми будемо отримувати найбільше інформації щодо активізації бойових дій. Тобто ворог спробує просуватися на Костянтинівку для того, щоб відкрити собі ворота на Слов'яно-Краматорську агломерацію", – сказав він.

Попович додає, що для цього ворогу потрібно досягнути двох цілей:

захопити Часів Яр, що їм поки що не вдається;

взяти Торецьк, що також наразі марно.

"Тільки тоді можна говорити про просування на Костянтинівку, що є дуже складним завданням", – завершив оглядач.

Раніше йшлося про те, що активізація ворога на Запорізькому та низці інших напрямків у березні пов'язана з переговорним процесом щодо припинення вогню та закінчення війни. До того ж росіяни сподіваються, що їм вдасться зберегти контроль над окупованими українськими територіями та намагаються просуватись вперед.

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