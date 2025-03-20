У DeepState повідомили про просування ворога на Харківщині (карта)

Ворог, як і раніше, намагається "пробиватися" малими групами.

За останній час вдалося певною мірою стабілізувати ситуацію по відтинку Фиголівка-Дворічна-Западне, що в Харківській області. Після витіснення росіян з Фиголівки, українські військові успішно ліквідовують їх при спробах просунутися та відновити контроль над селом. Подібне відбувається і по всій лінії утворених плацдармів.

Про це повідомили у DeepState.

Противник намагається просочуватися невеликими групами піхоти через оборонні порядки Сил Оборони. Але в більшості випадків, зазначають осінтери, наштовхуються на ураження і знищення.

"Але, попри стабілізацію, окупанти не зупиняються в спробах розширити зону контролю по берегу для дестабілізації ситуації. Противнику вдалося утворити ще один плацдарм в районі населеного пункту Красне Перше. Піхотою вони намагаються закріпитися на висотах східніше села", - йдеться у повідомленні.

Водночас росіяни активно тиснуть на населений пункт Тополі, намагаються покращити своє тактичне положення в даному районі і повністю зайняти село та закріпитися в ньому.

Раніше осінтери показали результати штурмів армії РФ біля Покровська. Так, Успенівка засіяна російською ЛАТ.

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