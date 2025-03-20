В DeepState сообщили о продвижении врага на Харьковщине (карта)

За последнее время удалось в определенной степени стабилизировать ситуацию по отрезку Фиголовка-Двухлетняя-Западное в Харьковской области. После вытеснения россиян из Фиголовки, украинские военные успешно ликвидируют их при попытках продвинуться и восстановить контроль над селом. Подобное происходит и по всей линии образовавшихся плацдармов.

Об этом сообщили в DeepState.

Противник пытается проникать небольшими группами пехоты через оборонительные порядки Сил Обороны. Но в большинстве случаев, отмечают осинтеры, наталкиваются на поражение и уничтожение.

"Но, несмотря на стабилизацию, кафиры не останавливаются в попытках расширить зону контроля по берегу для дестабилизации ситуации. Противнику удалось образовать еще один плацдарм в районе населенного пункта Красное Первое. Пехотой они пытаются закрепиться на высотах восточнее села", — говорится в сообщении.

В то же время, россияне активно давят на населенный пункт Тополя, пытаются улучшить свое тактическое положение в данном районе и полностью занять село и закрепиться в нем.

Ранее осинтеры показали результаты штурмов армии РФ у Покровска. Да, Успеновка засеяна на российском ЛАО.

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